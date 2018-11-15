Как бросить курить за выходные [ Редактировать ]
Бросать любую привычку, тем более вредную, не стоит с понедельника. Это всегда стрессовый день для организма, да и попросту, как известно, день тяжелый.
Поэтому бросать курить лучше на выходных, сообщает "Лайфхакер".
Откажитесь от сигареты перед сном накануне
После 8 часов без курения уровень никотина в крови падает вдвое - в это время отмечается сильная тяга к его восполнению. Она и заставляет людей хвататься за сигарету еще до завтрака. Часто именно поэтому стратегия "завтра просыпаюсь - и не курю" не работает.
Если вы все еще не бросили, назначьте время последней сигареты за час-два до сна. Так пик никотинового голодания придется на то время, когда вы еще спите, и не закурить с утра будет легче.
Приготовьте легкий завтрак
Чем полезнее и интереснее он будет - тем лучше. Чтобы не спровоцировать желание закурить, не набивайте желудок и замените кофе обычной водой или некрепким чаем. Помогите организму справиться с ломкой, добавив к завтраку следующие продукты:
- Банан или пару долек шоколада. Они стимулируют выработку гормонов счастья, которых вам явно не будет хватать.
- Цитрусовые. Никотин препятствует усвоению витамина С в организме. Бросив курить, вы явно ощутите последствия его нехватки, поэтому запасайтесь им уже сейчас.
- Баклажаны, зеленый перец и помидоры содержат никотин в небольших дозах. Справиться с психологическим желанием закурить это вряд ли поможет, но ослабит симптомы "синдрома отмены".
- Молоко. После стакана этого напитка вам просто вряд ли захочется курить, если вы помните, как молочные продукты портят вкус сигарет.
Освежите квартиру
Откройте все окна и сделайте влажную уборку. Вы уже заметите, что стало легче дышать.
Постирайте занавески. Если вы курили дома, то лучше сделать это руками. Цвет, в который окрасится вода, должен заставить вас задуматься.
Приберите то место, где вы обычно курили. Вымойте пепельницу, уберите зажигалки, протрите поверхности.
Приведите себя в порядок
Примите душ и хорошенько очистите тело. Используйте ароматный гель и мочалку или скраб. После мытья увлажните все тело с помощью крема. Кожа у курильщиков обычно сухая, а после избавления от сигарет часто становится еще более обезвоженной.
Наденьте чистую одежду, а то, что успели поносить, отправьте в стирку. Туда же - постельное белье и полотенца.
Отправляйтесь в парк
Во-первых, близость к природе и обилие свежего воздуха помогут процессу очищения легких. При небольшом стаже курения за плечами вы уже почувствуете множество новых запахов, о которых успели забыть.
Во-вторых, по выходным в парках довольно людно и много семей с детьми. Это должно удержать вас от соблазна закурить.
Почувствовав острое желание закурить, тяните время: выпейте воды, проверьте смартфон, пожуйте жвачку. Внезапный порыв отступит уже через 5-10 минут, а повторяться будет все реже.
Кстати, не избегайте компании курящих друзей. Если вам пока не хочется говорить о своих планах, используйте неважное самочувствие в качестве отговорки. Заодно обратите внимание, как ваши приятели будут периодически искать местечко, чтобы затянуться сигареткой.
Активно отдохните
Возьмите напрокат велосипед или лыжи, если речь идет о зиме. Присоединитесь к играющим в мяч. Когда у вас заняты и мышцы, и мысли, тяга к никотину о себе не напомнит. А выброс эндорфина от физической активности заменит мнимое удовольствие от выкуренной сигареты.
Воспользуйтесь общественным транспортом
Выберите следующий пункт назначения подальше от того места, где находитесь. Понаблюдайте за людьми: теперь вы легко сможете отличить курильщиков в толпе пассажиров. И скорее всего, вам будет неприятен исходящий от них запах.
Поужинайте в кафе
Опять же, выбирайте семейные места. Хотя закон запрещает курение в любых заведениях, в ресторанах и барах вас может смутить группа курящих на входе.
Попробуйте новое для себя блюдо. К этому времени ваши вкусовые рецепторы уже начнут понемногу восстанавливать свои функции. Вы начнете ярче ощущать вкусы – самое время себя побаловать.
Сходите в кино на вечерний сеанс
Вечер - еще одна преграда для тех, кто бросает курить. Желание расслабиться и остаться наедине со своими мыслями заставляет снова потянуться к сигарете. Поэтому ваша цель - этот вечер занять. И все последующие - тоже.
Выберите интересный фильм, запаситесь попкорном и отправляйтесь в кинозал. Только не берите колу: содержащийся в ней кофеин может усилить тягу к никотину. Отдайте предпочтение соку или простой воде.
Проанализируйте свой день
Вернувшись домой, запишите все мысли и ощущения, которые посещали вас в течение дня. Укажите, в какие моменты вам хотелось закурить, а когда вы об этом и не вспоминали. Ответьте честно, стал ли этот выходной менее ярким без сигареты? Горды ли вы тем, что удержались от соблазна?
Сохраните эти записи и перечитайте сразу после пробуждения. Держите их под рукой на протяжении всего следующего дня: они помогут не потерять мотивацию.
Продолжайте находить интересные занятия все последующие дни. И убеждаться в том, что жизнь без дыма гораздо красочнее, чем казалось раньше.
Для тех, кто собирается бросить курить мы нашли еще одну вескую причину: их стоимость. Тем более, что в скором времени цены на сигареты в Украине "взлетят".
по теме
Самые опасные для здоровья продукты (список)
Как оказалось, не все те продукты, которыми нас кормили с детства - полезны
Как успокоить нервы: 7 действенных советов
Многочисленные усталость, напряжение на работе и любые другие неурядицы не лучшим образом влияют на нашу нервную систему
Гороскоп на ноябрь 2018 для всех знаков зодиака
Что ждет вас в ноябре 2018 года, узнайте в общем гороскопе для каждого знака зодиака
Украина переходит на зимнее время: во сколько переводить часы
Переход на зимнее время регламентирован постановлением Кабинета Министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года
Рак научились определять с помощью простого теста
Исследователи из Центра рака совместили несколько методов для создания универсального теста