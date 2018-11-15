Бросать любую привычку, тем более вредную, не стоит с понедельника. Это всегда стрессовый день для организма, да и попросту, как известно, день тяжелый.

Поэтому бросать курить лучше на выходных, сообщает "Лайфхакер".

Откажитесь от сигареты перед сном накануне

После 8 часов без курения уровень никотина в крови падает вдвое - в это время отмечается сильная тяга к его восполнению. Она и заставляет людей хвататься за сигарету еще до завтрака. Часто именно поэтому стратегия "завтра просыпаюсь - и не курю" не работает.

Если вы все еще не бросили, назначьте время последней сигареты за час-два до сна. Так пик никотинового голодания придется на то время, когда вы еще спите, и не закурить с утра будет легче.

Приготовьте легкий завтрак

Чем полезнее и интереснее он будет - тем лучше. Чтобы не спровоцировать желание закурить, не набивайте желудок и замените кофе обычной водой или некрепким чаем. Помогите организму справиться с ломкой, добавив к завтраку следующие продукты:

Банан или пару долек шоколада. Они стимулируют выработку гормонов счастья, которых вам явно не будет хватать.

Цитрусовые. Никотин препятствует усвоению витамина С в организме. Бросив курить, вы явно ощутите последствия его нехватки, поэтому запасайтесь им уже сейчас.

Баклажаны, зеленый перец и помидоры содержат никотин в небольших дозах. Справиться с психологическим желанием закурить это вряд ли поможет, но ослабит симптомы "синдрома отмены".

Молоко. После стакана этого напитка вам просто вряд ли захочется курить, если вы помните, как молочные продукты портят вкус сигарет.

Освежите квартиру

Откройте все окна и сделайте влажную уборку. Вы уже заметите, что стало легче дышать.

Постирайте занавески. Если вы курили дома, то лучше сделать это руками. Цвет, в который окрасится вода, должен заставить вас задуматься.

Приберите то место, где вы обычно курили. Вымойте пепельницу, уберите зажигалки, протрите поверхности.

Приведите себя в порядок

Примите душ и хорошенько очистите тело. Используйте ароматный гель и мочалку или скраб. После мытья увлажните все тело с помощью крема. Кожа у курильщиков обычно сухая, а после избавления от сигарет часто становится еще более обезвоженной.

Наденьте чистую одежду, а то, что успели поносить, отправьте в стирку. Туда же - постельное белье и полотенца.

Отправляйтесь в парк

Во-первых, близость к природе и обилие свежего воздуха помогут процессу очищения легких. При небольшом стаже курения за плечами вы уже почувствуете множество новых запахов, о которых успели забыть.

Во-вторых, по выходным в парках довольно людно и много семей с детьми. Это должно удержать вас от соблазна закурить.

Почувствовав острое желание закурить, тяните время: выпейте воды, проверьте смартфон, пожуйте жвачку. Внезапный порыв отступит уже через 5-10 минут, а повторяться будет все реже.

Кстати, не избегайте компании курящих друзей. Если вам пока не хочется говорить о своих планах, используйте неважное самочувствие в качестве отговорки. Заодно обратите внимание, как ваши приятели будут периодически искать местечко, чтобы затянуться сигареткой.

Активно отдохните

Возьмите напрокат велосипед или лыжи, если речь идет о зиме. Присоединитесь к играющим в мяч. Когда у вас заняты и мышцы, и мысли, тяга к никотину о себе не напомнит. А выброс эндорфина от физической активности заменит мнимое удовольствие от выкуренной сигареты.

Воспользуйтесь общественным транспортом

Выберите следующий пункт назначения подальше от того места, где находитесь. Понаблюдайте за людьми: теперь вы легко сможете отличить курильщиков в толпе пассажиров. И скорее всего, вам будет неприятен исходящий от них запах.

Поужинайте в кафе

Опять же, выбирайте семейные места. Хотя закон запрещает курение в любых заведениях, в ресторанах и барах вас может смутить группа курящих на входе.

Попробуйте новое для себя блюдо. К этому времени ваши вкусовые рецепторы уже начнут понемногу восстанавливать свои функции. Вы начнете ярче ощущать вкусы – самое время себя побаловать.

Сходите в кино на вечерний сеанс

Вечер - еще одна преграда для тех, кто бросает курить. Желание расслабиться и остаться наедине со своими мыслями заставляет снова потянуться к сигарете. Поэтому ваша цель - этот вечер занять. И все последующие - тоже.

Выберите интересный фильм, запаситесь попкорном и отправляйтесь в кинозал. Только не берите колу: содержащийся в ней кофеин может усилить тягу к никотину. Отдайте предпочтение соку или простой воде.

Проанализируйте свой день

Вернувшись домой, запишите все мысли и ощущения, которые посещали вас в течение дня. Укажите, в какие моменты вам хотелось закурить, а когда вы об этом и не вспоминали. Ответьте честно, стал ли этот выходной менее ярким без сигареты? Горды ли вы тем, что удержались от соблазна?

Сохраните эти записи и перечитайте сразу после пробуждения. Держите их под рукой на протяжении всего следующего дня: они помогут не потерять мотивацию.

Продолжайте находить интересные занятия все последующие дни. И убеждаться в том, что жизнь без дыма гораздо красочнее, чем казалось раньше.

Для тех, кто собирается бросить курить мы нашли еще одну вескую причину: их стоимость. Тем более, что в скором времени цены на сигареты в Украине "взлетят".