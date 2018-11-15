Ученые из Университета Южной Калифорнии заявили, что скорость ходьбы человека может указать на риск преждевременной смерти, сообщает MedicalXpress.

Они выяснили, что чем быстрее темп ходьбы у человека, тем лучше его здоровье.

"Действительно вероятность скорой смерти можно определить по тому, на сколько быстро идет человек", - заявила один из авторов работы Кристина Диели-Конрайт.

По словам ученых, данный показатель позволяет судить о состоянии нервной системы и развитии сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом исследователи подчеркнули, что медленная походка не говорит о риске скорой смерти, она указывает на приблизительный биологический возраст человека: если походка человека замедляется, это указывает на появление проблем со здоровьем.

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