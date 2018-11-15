Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Лампочку

Символизирует светлое будущее. Вас ожидают только благоприятные события и светлая полоса в жизни. Но если вы не воспользуетесь предоставленными возможностями, то упустите свой шанс.

Рыбака с веслом на лодке

Указывает на то, что для достижения поставленной цели придется потрудиться. Шансы на успех составляют 50%‚ но если вы приложите максимум усилий, то удача будет на вашей стороне. Вам предстоит проделать большую работу.

Небо с птицами

Символизирует мечты и высокие цели. Если вы не приступите к решительным действиям, то они так и останутся только в вашем воображении. Начинайте разрабатывать план для их достижения В ближайшем будущем не ждите больших перемена

Дерево, состоящее из 2 крупных веток

Это предвестник сложного выбора в ближайшее время: вам предстоит его совершить, но вы примете верное решение, которое расставит многие вещи в вашей жизни на свои места.

Облака на небе

Это символ легкости, воздушности и удовольствия. Именно это ожидает вас в ближайшем будущем, Осталось еще немного подождать и ваша жизнь превратится в сказку.

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