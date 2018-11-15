Рабочая неделя подходит к концу и впереди - долгожданные выходные. Вы можете остаться дома, а можете провести уикенд ярко и незабываемо. Организаторы подготовили огромное количество мероприятий для вас.

Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 17-18 ноября.

STUD-X FEST

На этой вечеринке каждый сможет:

1. Оторваться с друзьями

2. Зажечь на 3 огромных танцполах под EDM, Hip-Hip и Techno музыку от 20+ лучших диджеев Киева.

3. Почувствовать энергию 7000 человек, которые соберутся вместе лишь в эту ночь.

Когда: 17 ноября, 21:00

Где: Pochayna Event HallКиев, ул. Степана Бандеры, 23, ТЦ "Gorodok Gallery"

Цена: от 250 грн

Пошлая Молли

Харьковская поп-панк-группа, дебютный релиз которой состоялся в 2017-м. В этом году у музыкантов вышел новый EP "Грустная девчонка с глазами как у собаки". Организаторы обещают простые жизненные тексты и полное пренебрежение цензурой.

Когда: 17 ноября, 19:00

Где: Stereo Plaza, пр-т Лобановского, 119

Цена: от 590 гривен

Pianoбой

Для своего выступления Pianoбой выбрал нетипичную локацию. Дмитрий Шуров уверяет, что его слушатели поймут: именно такая сцена позволит воплотить амбициозные планы по свету и шоу.

"Сломаем стереотип, что в этом зале выступают только народные и заслуженные", - говорит Pianoбой.

На концерте обещают представить новые песни.

Когда: 17 ноября, 19:00

Где: дворец "Украина", ул. Большая Васильковская, 103

Сколько стоит: от 300 гривен

Трибьют "Ленинград" с группой Furman Band в Beer House

Легендарные, народные и с тонким смыслом, "На лабутенах", "ЗОЖ", "Супер Гуд", выученные наизусть, взрывная музыка и энергетика не дадут усидеть на месте даже самым спокойным меломанам.



Furman Band - один из самых ярких, эпатажных и востребованных киевских кавер-бендов, состоящий из 6 действущих музыкантов­ и артистов.

Когда: 17 ноября

Где: ул. Бассейная, 2А, Arena Entertainment

Цена: 500 грн

Концерт группы "Северный флот" в клубе 'Atlas

В этом году музыканты празднуют свой первый юбилей - 5 лет на большой сцене. В рамках осеннего тура "Северный флот" побывает с концертом в украинской столице.

Для поклонников музыканты сыграют новые хиты и любимые, проверенные предыдущими годами песни. Все выступление будет сопровождаться уникальным видеорядом.

Когда: 17 ноября

Где: Atlas, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41

Цена: 290-1250 грн

Креативный фестиваль-конкурс талантов для танцоров и вокалистов Super Star Fest

Фестиваль Super Star Fest - это конкурс для танцоров и вокалистов всех возрастов.

В программе фестиваля:

конкурс для танцоров и вокалистов, члены жюри из Англии, США, Германии и лучшие педагоги Украины, звезды украинской эстрады, праздник в стиле поп-арт, вручение кубка каждому коллектив, вручение кубка каждому соло участник, благодарственные дипломы всем руководителям, фотозоны в стиле поп-ар, развлекательная программа, фокусы, розыгрыши, DISCO PART, звездный ведущий, подарок за лучший костюм в стиле поп-арт

Когда: 17-18 ноября, 9:00-20:00

Где: л. Преображенская, 2, концертный зал КНУБА

Цена: Вход для зрителей 50-100 грн, для участников - от 190 грн

"О Подоле с бокалом вина"

В столице к употреблению алкогольных напитков, а особенно вину, всегда относились с трепетом. Ведь на самом деле это настоящее искусство. Несмотря на течение времени, смену властей и эпох, ничего практически не изменилось. Как и раньше, хорошая беседа и качественное вино, имеет большую ценность, а особенно после длительной прогулки закоулками любимого Киева.

Участников ожидает увлекательная прогулка колоритным Подолом, насыщенная интересными местами. В сопровождении экскурсовода вы увидите, где находилась усадьба знаменитого зодчего – «утерянный квартал» и старая мельница. А также посетите колоритные дворики и узнаете, что именно связывает поэзию, мукомольное ремесло и революцию.

Когда: 17 - 30 ноября

Где: метро Почтовая площадь

Цена: 180 грн

Panivalkova

Девичье трио известно музыкальными экспериментами: они играют на странных экзотических инструментах (вибраслеп, окарина, казу, флексатон), сотрудничают с электронным музыкантом Morphom и индийским мультиинструменталистом Дрю Нанка.

Когда: 18 ноября, 19:00

Где: Atlas, улица Сечевых Стрельцов, 37-41

Сколько стоит: от 300 гривен

Концерт Stone Sour

Фронтмен легендарной группы Slipknot Кори Тейлор также является основателем и вокалистом Stone Sour. Этой осенью они представят украинским поклонникам свою шестую пластинку Hydrograd. Треки из этого альбома уже попали в мировые рок-чарты, один из них - пять недель подряд находился в хит-параде Billboard Mainstream Rock Songs. Новая пластинка в считанные дни возглавила альбомные топы Великобритании, Швейцарии, Германии, Новой Зеландии и США. На этой волне Кори и его команда начали тур по США и Европе, в рамках которого, к счастью, заедут впервые и в Украину.

Когда: 18 ноября, 19:00

Где: Stereo Plaza, проспект Лобановского, 119

Сколько стоит: 1499 - 3259 грн

Концерт Макса Пташника

Музыкант из Львова Макс Пташник пишет музыку в стилях hip-hop, electro-pop и смежными с ними направлениям. При этом парень сам пишет тексты песен, саунд-продюсер, мультиинструменталист и аранжировщик. В этом году вы могли его слышать на таких фестивалях, как "Прекрасный город", "Бандерштат", Alfa Jazz, ZaxidFest, Youthday. Несмотря на то что проекту всего год, песни из дебютного EP "Обіцянка кінця самотності" уже крутят на радио. А среди украинских СМИ талантливого исполнителя называют "украинским Эдом Шираном".