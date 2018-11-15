Ученые уже десятки раз доказали, что зависимость от гаджетов пагубно влияет на наше здоровье, но, тем не менее, типичное утро каждого второго человека начинается с телефона. Стоит наконец-то признать, что спать в комнате, где находится смартфон, - плохо, точно так же, как и использовать его в качестве инструмента для пробуждения. Об этом пишет "Медицина 2.0".



Так чем же старый добрый будильник лучше программы на современном гаджете? Для начала тем, что он не излучает характерный для электроники голубой свет, который подавляет производство мелатонина - гормона, который вырабатывается в шишковидных железах головного мозга, отвечает за регуляцию сна и требует полной тьмы для нормального функционирования.



Злоупотребление телефонами (особенно ночью) может нарушить ваши циркадные ритмы (внутренние часы тела), что не только компрометирует количество и качество сна, но и может стать причиной возникновения множества других проблем, начиная с пищеварительной системы организма и заканчивая гормонами.



А почему нельзя спать в одной комнате с телефоном? Специалисты объясняют это так: когда в спальне присутствует телефон, даже если вы не отвечаете на рабочие письме и не проверяете ленту в Instagram, комната на подсознательном уровне ассоциируется у вас с работой, а не с местом для отдыха. Плюс, часто возникает соблазн на ночь проверить (читайте - зависнуть на пару часов) соцсети.

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