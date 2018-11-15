Многие считают, что фотографировать и фотографироваться в метро запрещено. Так ли это на самом деле - рассказывает The Village.

Вопреки расхожему мнению, в правилах пользования метрополитеном нет пункта, напрямую запрещающего фотосъемку. Более того, журналистам, блогерам, метрофанам, студентам профильных транспортных вузов мы разрешаем проводить еще и фото-, видеосъемку тоннелей и внутренних конструкций. Но на нее нужно письменное разрешение. Чтобы во время съемок фотографирующие не навредили пассажирам и не пострадали сами, им выделяют сопровождение.

Но фотографировать в метро все же не рекомендуется. Это связано не с тем, что метро - режимный или стратегический объект, а мы боимся угрозы терроризма. Все прекрасно понимают, что если кто-то задастся целью посмотреть на подземку изнутри, то ему достаточно просто спуститься туда. Дело в другом: метрополитен - это транспортное предприятие с высоким пассажиропотоком. Любая невнимательность здесь может создать опасную ситуацию. Когда люди фотографируют или фотографируются, они отвлекаются. Из-за чего могут зайти за желтую линию и оступиться на краю платформы или случайно задеть кого-то. Вспомните случай, когда в декабре на станции метро "Днепр" под колесами поезда погиб пассажир. Он решил сфотографировать свою жену, но по каким-то причинам не удержался на платформе и упал прямо под прибывающий поезд. Состав уже не мог вовремя затормозить.

Также опасно фотографировать на платформе со вспышкой. Яркий свет может на мгновение ослепить машиниста, и в случае необходимости он не сможет экстренно затормозить. Задерживать или применять санкции к людям, которые активно фотографируются в метро, никто не будет. Максимум сотрудники станций или охрана могут предупредить их о небезопасном поведении.

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