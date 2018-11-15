В Барышевке Киевской области разоблачили живодеров, которые под видом волонтеров собирали животных и выманивали деньги на приют, а на деле убивали питомцев невообразимо зверскими способами.

"Ужасающие подробности издевательств над животными неких "волонтеров" Лобко Вадима и его жены, которой оказалась живодерка Яна Майборода. Так же под именем Ольга Колесникова выманивала у людей деньги на приют, который на самом деле оказался концлагерем. Билетом в один конец, для несчастных животных...", - пишет активист Алексей Романец в Facebook, к которому обратилась шокированная свидетельница.

Зоозащитница Светлана Лаврикова тут же выехала на помощь и просто ужаснулась от увиденного:

"Около 50 трупов животных и 20 с лишним живых (больных и голодных). Всех кого смогла она забрала и сейчас везет в клинику. 19 котов и собак. На месте в отделении полиции осталась наша девочка Киевлянка и местный парень. Написано заявление. Но по опыту, эта живодерка Майборода может сбежать, как делала предыдущие разы, уходя от ответственности", - говорится в сообщении.

"Необходимо срочно помощь активистов, добиваться задержания этих нелюдей и открытия дела по 299 статье Уголовного кодекса по факту жестокого обращения с животными.

"Кто может подъезжайте в Барышевку (80 км) в отделение полиции, сейчас туда все съезжаются. Сейчас очень нужна финансовая помощь. Света везет 19 спасенных больных животных в клинику. Нас много, она одна", - пишет Романец.

Он добавил, что "личка забита сообщениями от обманутых людей и владельцев украденных животных. Около десятка хозяев пытаются найти живыми своих любимцев".

"Сейчас эта парочка в райотделе Барышевки. Багажник их машины забит трупами... Уже около 2 десятков зафиксированных случаев кражи домашних животных, мошенничества, жестокого обращения и доведения до смерти... Есть информация, что еще существует 2 концлагеря, где Майборода и ее подельник, удерживают животных... Уже 2 раза эти нелюди ушли от ответственности", - сказано в сообщении.

До этого в Днепре объявилась группа малолетних живодеров, насиловавших жертв.