5 неловких вопросов патрульным, которые вы стеснялись задать (видео) [ Редактировать ]
Их служба и опасна, и трудна. Они проходят целый ряд испытаний для того, чтобы гордо носить свое звание. Каждый из них присягает на верность народу, обещает его защищать, и следить за порядком в стране. А еще, относительно недавно (4 июля) у них появился свой профессиональный праздник. Как думаете, о ком идет речь? Правильно, полицейских.
Мало кто знает, с чем ежедневно приходится сталкиваться стражам порядка. По этому случаю, мы решили провести один день с патрульными и показать жизнь полицейских такой, какая она есть. Конечно, не обошлось без каверзных вопросов и курьезных моментов.
Например, вы знали, как проходят корпоративы у ребят? И что они тоже порой едят пончики, как в американских фильмах? А еще, информаторы нашей, украинской полиции, ходят просто посреди вас! Интересно? Тогда скорее смотрите ролик!
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