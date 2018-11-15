Их служба и опасна, и трудна. Они проходят целый ряд испытаний для того, чтобы гордо носить свое звание. Каждый из них присягает на верность народу, обещает его защищать, и следить за порядком в стране. А еще, относительно недавно (4 июля) у них появился свой профессиональный праздник. Как думаете, о ком идет речь? Правильно, полицейских.

Мало кто знает, с чем ежедневно приходится сталкиваться стражам порядка. По этому случаю, мы решили провести один день с патрульными и показать жизнь полицейских такой, какая она есть. Конечно, не обошлось без каверзных вопросов и курьезных моментов.

Например, вы знали, как проходят корпоративы у ребят? И что они тоже порой едят пончики, как в американских фильмах? А еще, информаторы нашей, украинской полиции, ходят просто посреди вас! Интересно? Тогда скорее смотрите ролик!

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