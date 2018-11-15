Расстрел на Майдане: суд арестовал снайпера [ Редактировать ]
Суд взял под стражу экс-сотрудника подразделения милиции "Беркут", который работал снайпером и подозревается в убийстве во время Майдана в 2014 году.
"Задержанный по подозрению в убийстве 20 февраля, арестован судом. Сообщено о подозрении в убийстве одного человека. Инкриминируется совершение преступления совместно с другими "Беркутами", - сообщил начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает "Громадське".
Арестованного подозревают по двум уголовным статьям: "Превышение служебных полномочий" и "Убийство при отягчающих обстоятельствах".
Горбатюк рассказал, что экс-милиционер во время Майдана "работал в должности снайпера", а на момент задержания был уволен с должности "более двух лет назад". Задержали подозреваемого 30 октября 2018 года.
Ранее, 22 октября, Сергей Горбатюк сообщил, что следователи ГПУ не смогли провести следственный эксперимент в Киеве на аллее Героев Небесной сотни.
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