Переселенці мають право на пенсію, як і решта громадян - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Переселенці мають таке ж право на пенсію, як і решта громадян.
Про захист цієї групи українців говорили сьогодні міжнародні експерти, правозахисники та представники влади. Усі погодилися, що ситуація, коли реальність суперечить нормам Конституції, - неприпустима.
"Нажаль, нинішня влада боїться переселенців. Переселенці, умовно кажучи, сьогодні голосують проти нинішньої влади, але не проти Європи. Комітет робить все, щоб кожен переселенець був соціально забезпечений. Комітет робить усе, щоб кожному переселенцю вчасно, без будь-яких корупційних бар'єрів і перешкод були реалізовані всі конституційні права", - наголосив Каплін Сергій, народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.
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