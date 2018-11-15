У Смілі почали спускати воду із системи опалення. 70-тисячне місто опинилося на порозі техногенної катастрофи й може повторити долю Алчевська. Через холоднечу не працюють школи й садочки. Припиняє повноцінну роботу єдина міська лікарня, а жителі готуються перекривати дороги і залізницю.

Наш кореспондент розповість усі подробиці.

На вулиці мінус і сніг, а в смілянській міській поліклініці температура ледь сягає десяти градусів тепла. І це ще зранку нагріли обігрівачами, каже медсестра Юлія. У таких умовах людей ще й примудряються лікувати. Перш ніж поставити крапельницю, пацієнтів накривають ковдрами й дозволяють не знімати взуття.

"І руки сині наші, і сім одежинок, немає гарячої води, замерзаємо, ніс синій. Перед цим було 40 крапельниць, ну як можна вколоть при "плюс шість" у палатах?", - розповідає Юлія Андрієва, медсестра Смілянської міської поліклініки.

Гірша ситуація тільки в стаціонарі міської лікарні. Вже тиждень через холод там не проводять планові операції, а відучора - почали виписувати пацієнтів по домівках і готуватися до найгіршого. У те, що тепло з'явиться у Смілі найближчими днями, - ніхто не вірить.

"Якщо хтось, в критичному стані, не знаючи про те, що ми працюємо в надзвичайній ситуації з'явиться сюди - наші лікарі готові навіть, якщо це питання життя і смерті, надавати допомогу у таких військово-польових умовах", - запевнив Ігор Міщенко, головний лікар Смілянської міської лікарні.

Аби зберегти тепломережі, комунальники почали спускати воду з центральної системи опалення. Жителі сподівалися, що ситуація зміниться після вчорашніх переговорів міської влади з керівництвом "нафтогазу" та членами Кабміну. Але марно, каже міський голова - НАК і досі вимагає від міста взяти на себе боргові зобов'язання попереднього постачальника тепла приватної компанії "Смілаенергоінвест", яке заборгувало "Нафтогазу" майже 86 мільйонів гривень.

"Договір на постачання газу був між компанією "Нафтогаз України" і "Енергоінвест". Сміла третьою стороною не була, не підписувала жодного з документів", - стверджує Олексій Цибко, міський голова Сміли.

По обіді до Сміли приїхали заступник голови "Нафтогазу" та заступник міністра ЖКГ. Із самого початку зустріч із громадою - не склалася.

Навіть під тиском обурених людей Сергій Перелома - незламний. І наполягає - подача газу на котельні можлива лише за умови, що місто визнає заборгованість приватного "Енергоінвесту". Мовляв - компанія і місто уклали договір спільної діяльності, а отже, 86 мільйонів - борг Сміли.

"Якщо основні засоби з виробництва теплової енергії перейшли до однієї юридичної особи "Смілаенергоінвест, це у випадку Сміли, до комунального підприємства зараз - то вони ідуть з боргами. Так 22 стаття Закону чітко каже, що доки питання боргів не є вирішеним - я не маю права укладати договір на постачання", - заявив Сергій Перелома, перший заступник голови НАК "Нафтогаз".

Громада й депутати з цим категорично не згодні. Люди пропонують спочатку подати газ на котельні, а потім у судах - з'ясовувати, хто кому і скільки винен.

"Приймемо рішення їхати сьогодні вечері в "Нафтогаз" і там блокувати до вирішення проблеми, поїдемо туди - в Кабінет міністрів поїдемо. Значить, будем там робити. Не випустять, значить будемо тут жити", - заявив Сергій Рудик, народний депутат України.

Якщо ситуація із теплопостачанням у Смілі не зміниться, жителі обіцяють вдатися до радикальних дій - перекривати дороги і навіть залізницю.

Володимир Гройсман дав доручення віце-прем'єру Геннадію Зубку - забезпечити жителів Сміли теплом. Про це прем'єр написав у Facebook. За його словами, люди не мають мерзнути через недолугість місцевої влади.

У ситуацію зі Смілою втрутився і президент України. Петро Порошенко доручив - протягом кількох годин забезпечити місто газом і теплом. Про це він заявив під час оперативної наради в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Порошенко наголосив, що зараз немає значення, хто винен у відсутності опалення, але проблема має бути вирішена негайно.

"Я маю захистити цих людей, які із-за злочинної бездіяльності, ви чуєте пане прокурор, із-за злочинної бездіяльності, чуєте, пане начальник поліції, - я чекаю від вас ефективних дій, бо ні в якому разі подібна поведінка не має залишитися без реакції правоохоронних органів. Якщо хтось в Смілі, або навіть в Києві не може прийняти рішення або боїться зірвати пломбу - я приймаю це рішення - негайно дайте людям газ і тепло! Під мою відповідальність. Потім протягом доби оформити всі необхідні папери", - заявив Петро Порошенко, президент України.