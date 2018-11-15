Масштабний мітинг біля Київської міської адміністрації. Активісти та інвестори вимагали від чиновників захистити будівництво житла, у яке вже вклали гроші сотні людей.

Чим усе закінчилося - розкаже Даніїл Снісар.

Зранку біля КМДА зібралися кількасот інвесторів столичних забудов. Більшість із них - вкладники "Аркади - будівництва". Прийшли до мерії вимагати захисту від рейдерів, які вже понад рік, під виглядом екоактивістів, намагаються зірвати зведення житлового комплексу "Патріотика на Озерах" на столичних Осокорках.

"Мы, инвесторы - выиграли суд 7 ноября. И начали строительство. Но, все равно "активисты экопарка" приходят и блокируют стройку. Сегодня мы вышли к администрации, чтобы дать понять, что мы против незаконных действий. И мы хотим жить на Осокорках, куда мы инвестировали свои деньги", - заявив Денис Шинкаренко, інвестор, координатор громадської організації "Патріотика на Озерах".

"Певні депутати ініціюють питання, щодо розірвання договору про будівництво. Відповідно, ми реагуємо, тому що не хочемо втратити свої інвестиції. Ми маємо законне будівництво і законне право отримати квартири", - наголосив Володимир Рижак, інвестор.

Попри рішення Київського окружного адмінсуду, який підтвердив законність будівництва, тиск на компанію-забудовника не припиняється, розповідають інвестори. Кілька днів тому будівельний майданчик на Осокорках вкотре атакували представники так званої громадської організації "Екопарк-Осокорки". Двох людей правоохоронці навіть затримали за хуліганство. Активісти кажуть - молодиків не зупиняє ані рішення суду, ані наявність у "Аркади" всіх дозвільних документів на будівництво.

"Дуже багато тих людей, хто називає себе "громадськими активістами" - не мають фаховою освіти, ні в земельній, ні в архітектурній галузі. Абсолютно не розбираються в тих питаннях - чому будинок будується, як він будується. Але всі вважають, що вони спеціалісти останньої інстанції", - говорить Костянтин Салій, громадський активіст.

"Ми зтикаємося з тією ситуацією, що коли проходили громадські слухання - все було добре. Потім з'являються так звані "активісти", провокатори, тітушки, які за гроші - великі гроші - блокують забудовника з метою отримання від забудовника ще великої суми грошей", - розповідає Олександр Маматов, голова профспілки військовослужбовців та учасників АТО.

Сьогодні інвестори закликали столичних чиновників та міського голову - звернутися до правоохоронних органів, Аби ті взяли під контроль громадський порядок на будівництві та захистили майданчик від рейдерських атак псевдоактивістами.

"Ми просимо нашого мера Віталія Кличка - підтримати нас. Дозволити далі продовжувати будівництво. Щоб будівництво не вибивалося з графіку. Ми чекаємо свої квартири! Ми внесли туди гроші!", - закликає Микола, інвестор.

Під час мітингу поліцейські затримали одного з інвесторів - Дениса Шинкаренка. Той начебто закликав пікетувальників до перекриття автомобільної дороги.

"На якій підставі ви людину затримали? - За непокору - раз. За заклики до перекриття".

На чоловіка поліцейські склали протокол. Після цього - забрали до Шевченківського райсуду. Суддя без вагань звільнила активіста від відповідальності - через відсутність з боку поліцейських доказів про вчинення адмінправопорушення. Наразі - в міській адміністрації погодилися зустрітися з інвесторами. Чиновники людей підтримали. І пообіцяли організувати круглий стіл за участі всіх сторін конфлікту.

"Провести під головуванням Віталія Володимировича, з будівельниками, з вами як інвесторами. Решение суда есть. Как мы движемся дальше. Без конфликта, без драк и бойни. В этом все заинтересованы", - наголосив В'ячеслав Непоп, заступник київського міського голови.

Зустріч під головуванням Віталія Кличка планують провести в найближчий понеділок.