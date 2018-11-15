Квартира за 17 тисяч доларів на місяць, елітні автівки та найкращі курорти світу. Черговий скандал за участі керівника Федерації футболу Андрія Павелка.

Декілька днів тому ми розповідали про відмивання грошей на футбольних полях. Цього разу журналісти з'ясували, на що ж витрачають виведені через офшори кошти.

Всі подробиці в матеріалі.

Даємо трохи повітря, показуємо атмосферу. Купа народу, черга. Таблчика "до

Фінал Ліги Чемпіонів у Києві. До столиці прибув головний трофей - Кубок Чемпіонів. Тисячі охочих сфотографуватися стоять у кілометрових чергах. Однак є і винятки з правил.

Ці фото обговорювали всі інформаційні агентства - на знімках донька Катерини Чаус - цивільної дружини голови ФФУ Андрія Павелка. Дівчинка бавиться з Кубком Європи в салоні елітного авто. Пізніше аккаунт зі скандальним фото видалили.

Однак видалити резонанс - не вдалося. Журналісти з'ясували, що Павелко з цивільною дружиною вже декілька років проживають під одним "елітним" дахом.

Проживала сім'я в квартирі площею більше 300 квадратних метрів.У декларації за 2017, голова ФФУ та Бюджетного комітету парламенту житла у своїй власності не зазначив. Тому Павелку "довелося" орендувати квартиру. За 17 тисяч доларів на місяць. Витрати на оренду в декларації відсутні.

"Мова йде не лише про житло, але й про інші витрати, які те, очевидно з великою вірогідністю зроблені Павелком подарунки його цивільній дружині - це автомобілі, відпочинок, коли вона в принципі не приховує того, звідки походять ці кошти, ці ресурси", - говорить Олена Щербан, член правління ГО "Центр протидії корупції".

Це фото цивільної дружини Павелка із соц мереж - вартість кольє близько двох мільйонів гривень. Взимку 2014, Чаус відпочивала на Маврикії. Вояж коштує 200 тисяч гривень.

Наступного року пара змінила країну відпочинку і двічі злітала на Мальдіви. Ціна подорожей близько мільйона гривень. Далі - більше. Під час відпочинку, в Швейцарії, подружжя орендувало авто для пересувань. В півтори тисячі євро на добу. В 2017 році голова Бюджетного комітету відпочиває з Чаус у Франції. За проживання Павелко заплатив 15 тисяч євро. Та окремий рахунок в 10 тисяч.

Світлини з подорожей дівчина публікувала постійно. А от цивільний чоловік Катерини Чаус витрати приховує. В декларації Павелко за минулий рік вони не значаться.

"Їх приховують лише в тому випадку, якщо вони отримані нелегально. Їх приховують тому, що на сьогоднішній день із 2015 року в Україні є такий злочин, який називається незаконне збагачення", - говорить Олена Щербан, член правління ГО "Центр протидії корупції".

Оплачує голова ФФУ не тільки поїздки, але і подарунки - на світлинах із соцмереж падчерки, стало відомо, що Павелко подарував цивільній дружині автівку вартістю в 100 тисяч доларів. Згодом Чаус пересіла на позашляховик "Рендж ровер" ціною в 120 тисяч. Однак витрати на автомобіль в деклараціях голови бюджетного комітету знову не зазначено.

"Не вказання такого роду видатків, як відпочинки на Сейшелах, на Мальдівах, автомобілі такої вартості. Оренда квартири такої вартості - це злочин. За це передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі до 2 років. Мова може йти і про незаконне збагачення - там також позбавлення волі до 3 років із конфіскацією майна", - наголосила Олена Щербан, член правління ГО "Центр протидії корупції".

Однак чи покарають очільника бюджетного комітету і федерації футболу наразі невідомо. В НАЗК знайшли 11 порушень в деклараціях нардепа. Перевірка звітів триває більше півроку. Слідство щодо незаконного збагачення Павелка триває з червня місяця - ще 13 серпня НАБУ відправило в НАЗК відповідний лист із зафіксованими порушеннями.

Детективи агентства зазначили і факти незаконного збагачення голови бюджетного комітету, і подорожі, і дорогоцінні подарунки Катерині Чаус.

Однак віз і нині там - ані підозри Павелку, ані протоколів НАЗК про порушення.