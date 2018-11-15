Вечером 15 ноября в центре столицы Чехии Праги собрались тысячи людей, требующих отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала с его сыном. В частности, граждане недовольны визитом последнего в оккупированный Крым и ухода от суда по делу о финансовых махинациях.

Люди держат плакаты с надписями "Andrej do krimu" (игра слов - призыв к уголовной ответственности и намек на скандал с пребыванием Бабиша-младшего в оккупированном Крыму), пишет местное издание Novinky.

На одном из плакатов размещена фотография Диты Протопоповой, которая признала Бабиша-младшего душевнобольным, из-за чего его нельзя было судить по делу о махинациях со средствами ЕС. На плакате есть надпись: "Успокою вашего ребенка. Я гарантирую вам!".

За несколько часов до акции сенат Чехии принял резолюцию с призывом к премьер-министру Андрею Бабишу уйти в отставку.

Ранее министр юстиции Чехии ушла в отставку после скандала.