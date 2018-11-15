Протесты в Чехии: на улицы Праги вышли тысячи людей [ Редактировать ]
Вечером 15 ноября в центре столицы Чехии Праги собрались тысячи людей, требующих отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала с его сыном. В частности, граждане недовольны визитом последнего в оккупированный Крым и ухода от суда по делу о финансовых махинациях.
Люди держат плакаты с надписями "Andrej do krimu" (игра слов - призыв к уголовной ответственности и намек на скандал с пребыванием Бабиша-младшего в оккупированном Крыму), пишет местное издание Novinky.
На одном из плакатов размещена фотография Диты Протопоповой, которая признала Бабиша-младшего душевнобольным, из-за чего его нельзя было судить по делу о махинациях со средствами ЕС. На плакате есть надпись: "Успокою вашего ребенка. Я гарантирую вам!".
За несколько часов до акции сенат Чехии принял резолюцию с призывом к премьер-министру Андрею Бабишу уйти в отставку.
Ранее министр юстиции Чехии ушла в отставку после скандала.
по теме
Інвестори житлового комплексу "Патріотика на Озерах" обурені рейдерством псевдоактивістів, які намагаються зірвати будівництво
Активісти та інвестори вимагали від чиновників захистити будівництво житла, у яке вже вклали гроші сотні людей - чим усе закінчилося?
Петро Порошенко наказав подати у Смілу тепло
У Смілі почали спускати воду із системи опалення. 70-тисячне місто опинилося на порозі техногенної катастрофи й може повторити долю Алчевська
Місто Сміла опинилося на межі техногенної катастрофи
Через холоднечу у райцентрі вже не працюють школи, садочки, припиняє повноцінну роботу єдина міська лікарня, а сміляни в знак протесту готуються перекривати дорогу і залізницю
Під будівлею "Нафтогазу" пройшли акції протесту з вимогою відставки голови компанії Андрія Коболєва
Припинити газовий геноцид та піти у відставку вимагали від голови "Нафтогазу" мешканці Черкаської, Херсонської та Кіровоградської областей. Сьогодні вони прийшли з пікетом до будівлі компанії в Києві. Біля входу поклали батареї та розпалили вогонь, аби зігрітися
Хто відповідатиме за зрив опалювального сезону в Україні?
Напередодні обурені люди перекрили три виїзди з міста, а вже сьогодні - планують пікетувати "Нафтогаз" і Кабмін