На Індію насувається циклон "Гаджа" [ Редактировать ]
На Індію насувається циклон "Гаджа". Першим під удар потрапить південний штат Тамілнад. Там оголосили найвищий - червоний рівень небезпеки, припинили навчання у школах та коледжах.
Звечора почалися потужні зливи, синоптики попереджають про загрозу підтоплень. Влада мобілізувала усі центри реагування на стихійні лиха, 30 тисяч рятувальників та медиків.
Військово-морські сили готові доправляти гуманітарну допомогу до берегових районів.
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