На Індію насувається циклон "Гаджа". Першим під удар потрапить південний штат Тамілнад. Там оголосили найвищий - червоний рівень небезпеки, припинили навчання у школах та коледжах.

Звечора почалися потужні зливи, синоптики попереджають про загрозу підтоплень. Влада мобілізувала усі центри реагування на стихійні лиха, 30 тисяч рятувальників та медиків.

Військово-морські сили готові доправляти гуманітарну допомогу до берегових районів.