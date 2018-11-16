В осенний и зимний периоды имбирь особо полезен для здоровья. Однако стоит помнить, что далеко не всем можно употреблять этот продукт, ведь в некоторых случаях он способен достаточно сильно навредить здоровью. Об этом пишет Нochu.ua.

Беременные

В имбире содержится много сильнейших стимуляторов, которые способны вызвать преждевременные сокращения у беременных. Особенно опасно употреблять корень в последнем триместре.

Люди с расстройствами крови

Имбирь может ухудшить состояние крови людям, которые страдают гемофилией - хронической кровоточивостью, которая появляется на почве пониженной свертываемости крови. Причина в том, что имбирь ускоряет кровообращение.

Люди, пытающиеся набрать вес

Имбирь уменьшает аппетит, а также ускоряет метаболизм. Таким образом, люди, которым нужно поправиться, должны избегать употребление имбиря, а также любых добавок, в состав которых он входит.

Люди, употребляющие лекарства для регуляции артериального давления или лечения сахарного диабета

Вы спросите, чем может мешать имбирь этой группе людей? Все тем же, он ускоряет метаболизм, поэтому некоторые лекарства могут попросту не успевать выполнять свою функцию. Особенно рискованно комбинировать имбирь с антикоагулянтами, бета-блокаторами и лекарствами на основе инсулина.

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