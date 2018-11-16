Война на Донбассе: украинские силы несут потери [ Редактировать ]
В зоне боевых действий на востоке Украины в четверг, 15 ноября, погиб сержант Александр Лукьянец, старшина третьей мотопехотной роты 21-го батальона территориальной обороны Херсонской области Сармат. Об этом сообщили на странице в Facebook 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.
"Сообщаем печальную весть. Сегодня в зоне проведения ООС, ушел из жизни сержант Лукьянец Александр Петрович, старшина третьей мотопехотной роты 21 омпб. В батальоне проходил службу с 2016 года, зарекомендовал себя как ответственный военнослужащий", - сообщает 56-ая ОММБ.
Ранее мы писали о том, что Евросоюз требует от России прекратить конфликт на Донбассе.
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