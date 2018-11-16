Північна Корея випробувала "високотехнологічну" зброю. Про це з посиланням на державні ЗМІ КНДР повідомило південнокорейське видання Yonhap.

Подивитись на випробування на військовий полігон приїхав лідер КНДР Кім Чен Ин. Про яку саме зброю ідеться на Центральному телебаченні КНДР не уточнили. Лише зазначили, що вона передбачена для "повноцінного захисту території". Випробування відбулися на тлі охолодження стосунків зі США.

Нагадаю, 8 листопада мала відбудитися зустріч північнокорейських дипломатів з держсекретарем США Майком Помпео. Проте її відклали.