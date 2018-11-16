Північна Корея випробувала "високотехнологічну" зброю [ Редактировать ]
Північна Корея випробувала "високотехнологічну" зброю. Про це з посиланням на державні ЗМІ КНДР повідомило південнокорейське видання Yonhap.
Подивитись на випробування на військовий полігон приїхав лідер КНДР Кім Чен Ин. Про яку саме зброю ідеться на Центральному телебаченні КНДР не уточнили. Лише зазначили, що вона передбачена для "повноцінного захисту території". Випробування відбулися на тлі охолодження стосунків зі США.
Нагадаю, 8 листопада мала відбудитися зустріч північнокорейських дипломатів з держсекретарем США Майком Помпео. Проте її відклали.
по теме
Північна Корея має секретні ракетні бази
Північна Корея має щонайменше 13 секретних ракетних баз. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на експертів Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні
КНДР має секретні ракетні бази - ЗМІ
Північна Корея має щонайменше 13 секретних ракетних баз. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на експертів Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні
КНДР ліквідувала понад 600 мін на кордоні з Південною Кореєю
КНДР ліквідувала понад шістсот мін у районі селища Пханмунджом, на кордоні з Південною Кореєю. Про це повідомив міністр оборони країни
В Северной Корее нашли секретные ракетные базы
На секретных базах могут находиться ракеты, способные нести ядерные заряды
Північна та Південна Кореї почали знесення прикордонних постів
Раніше від лінії розмежування відвели військових і техніку. Такі кроки передбачає угода, яку минулого місяця уклали військові обох країн