Президент Філіппін прогуляв півдня саміту в Сінгапурі, бо вирішив подрімати. Родріго Дутерте пропустив щонайменше 4 групових засідання під час зустрічі Асоціації країн Південно-Східної Азії.

Його прес-секретар заявив: напередодні президент півночі працював і відпочивав не більш як три години. Філіппінська опозиція каже: 73-річний Дутерте або дуже старий, або ледачий та безвідповідальний.

А сам президент зазначив: якби не денний сон, із навантаженням він би не впорався.