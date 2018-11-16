Егор Крутоголов, один из участников "Дизель Шоу", который вместе со всей командой был автобусе во время ДТП, опубликовал новое видео.

На опубликованном в Facebook ролике актер танцует на костылях. "Учусь заново танцевать. Потом думаю попробовать ходить", - прокомментировал видео актер.

Ранее мы писали о том, что актер "Дизель шоу" попал в новое ДТП.