Пострадавший актер "Дизель Шоу" записал веселое видео [ Редактировать ]
Фото из открытых источников
Егор Крутоголов, один из участников "Дизель Шоу", который вместе со всей командой был автобусе во время ДТП, опубликовал новое видео.
На опубликованном в Facebook ролике актер танцует на костылях. "Учусь заново танцевать. Потом думаю попробовать ходить", - прокомментировал видео актер.
Ранее мы писали о том, что актер "Дизель шоу" попал в новое ДТП.
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