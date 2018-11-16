"День ікс" у Південній Кореї. Фірми й установи відкрилися пізніше, рейси літаків затримували, на вулиці вивели додаткові загони поліції. Усе заради дітей. Тамтешні школярі складали підсумковий державний іспит - найважливіший у їхньому житті. Чому цей екзамен уважають одним із найскладніших у світі - розповість Анна Філь.

На поліцейських мотоциклах із сиренами підвозять тих, хто проспав, заблукав чи застряг у заторах. Декого проводжають схвильовані батьки і родичі. Підтримати товаришів збираються натовпи молодших школярів із плакатами та гучномовцями.

"Я сумлінно готувалася цілий рік. Ще вчора - дуже нервувалася, а сьогодні - просто в ступорі. Сподіваюся, не нароблю помилок", - говорить Хур Чон У, абітурієнтка.

Рівно о 8:40 уся країна завмирає - починається іспит. Завдання абітурієнтів - викладатися на усі 100, держави - забезпечити матеріали, їжу, напої, безпеку, тепло і тишу. Поки майбутні студенти слухають текст англійською мовою - по всій країні не може ані злетіти, ані сісти жоден літак. Державні установи, приватні компанії і навіть корейська фондова біржа починають роботу на годину пізніше, щоб розвантажити дороги. Біля екзаменаційних центрів заборонений рух транпорту. Екзаменатори взуваються у кросівки, щоб не відволікати учнів цоканням підборів. Інтелектуальний "марафон" триває більше 8 годин. У цей час батьки подумки допомагають дітям - моляться у храмах.

"На жаль, усі зусилля наших дітей зводяться до цього іспиту. Але такі правила, і ми мусимо жити за ними. Тому я прийшла помолитися за свою доньку, щоб у неї все вийшло", - говорить Лі Мі Ра, мати абітурієнтки.

На відміну від українського ЗНО, корейські абітурієнти складають усі 5 необхідних для вступу предметів в один день. Це математика, природничі чи соціальні науки - на вибір, корейська та англійська мова і друга іноземна. Завдання до іспиту готують у режимі суворої секретності. Півтисячі педагогів, які працюють над ними, ізолюють від навколишнього світу на місяць. А готові тести охороняють, як державну таємницю. Такі правила мають гарантувати рівні умови для всіх. Утім, є і невдоволені системою.

"У наші часи було по-іншому - ми мали добре розумітися на якійсь одній дисципліні. Нинішня система - неправильна. Я зрозумів це, коли моя старша донька здавала тест. Я не думаю, що цей іспит справедливий", - говорить Кан Чан Вон, батько абітурієнтки.

Тим не менш, від результатів іспиту буквально залежить доля абітурієнтів - не лише вступ до університету, а й майбутня робота, зарплата, навіть шлюб. Конкуренція надзвичайно висока. Кожен, хто складає іспит, мріє про навчання у виші, і бажано - в одному з трійки кращих, адже диплом для корейських роботодавців - надважливий. Південна Корея - одна з найосвіченіших націй у світі. А також держава з тривожною статистикою самогубств і депресивних розладів серед молоді .