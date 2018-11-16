Компания Apple выбрала лучшие снимки, сделанные пользователями iPhone XR - одной из версий новой линейки. Все фото были сделаны пользователями смартфона. Известно, что гаджет оснащен одинарной основной камерой.

Об этом пишет CultofMac.

Таким образом производитель решил подтвердить, что "бюджетный" смартфон оснащен "самой современной системой фото" с продвинутым портретным режимом на основе одного объектива.

Как известно, гаджет оснащен одинарной камерой, а не двойной, как флагманские модели производителя.

В этой камере Apple сделала ставку на ПО с интеллектуальным портретным режимом и SmartHDR.

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