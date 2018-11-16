Попри бойові дії, у прифронтовій Попасній на Луганщині відкрили міст у напрямку Донецької області. Кілька років тому його, відступаючи, зруйнували бойовики. Чому цей шляхопровід такий важливий, розкаже Геннадій Вівденко.

За кілька кілометрів від фронтової Попасної вирує урочисте піднесення. Нарешті відновлено міст, зруйнований понад чотири роки тому. Попри постійну небезпеку, адже цей шляхопровід до нашого міста Бахмут - тягнеться уздовж лінії фронту. Ворог усього за кілька кілометрів, його добре видно в оптику.

"Ось ті пагорби - це вже окуповані території. Там захоплені бойовиками Дебальцево та Вуглегірськ. Тобто, вони нас бачать. А тут свято і намальований для них український герб".

Перед офіційним відкриттям мосту, військові - керівники відновлювальних робіт, стають просто під своєю спорудою. За традицією мостобудівників, щоб продемонструвати людям надійність власного "дітища" власним прикладом.

"Уверены в своем сооружении на 100 процентов".

Мостом проїздить важка 20-тонна техніка.

"Міст стратегічно важливий. Буде проходити техніка, особовий склад. Але для життя усього регіону - ще важливіший регіон треба відновлювати, привести до миру. Якщо вони нас бачать, то й ми їх бачимо. Нехай заздрять, що відбувається у нас", - наголосив Олег Грунтковський, заступник командувача Операції Об'єднаних сил.

Міст військові відновили усього за 5 місяців. Загалом по області, це вже третій такий споруджений об'єкт. Бойовики, відступаючи, - висадили його у повітря. Але, передусім, саперам довелося розмінувати територію.

"Всі мости, які ми тут відновляємо - довелося розміновувати. Як обласне керівництво визначить - те і будемо відновлювати", - заявив Мальков Микола, голова адміністраціі держспецслужби транспорту Міноборони України.

Міст підірвали 16 липня 2014 року. Попасна була звільнена 22-го. Міському голові особливо прикро: головний підривник - його колишній однокласник. Російський найманець незабаром був ліквідований у бою з українськими військами.

"Примерно на этом участке в Логвиново, он последний день провел там. Наверное, так было угодно Богу. Чтобы был наказан коренной житель города Попасная - так его Бог наказал", - говорить Юрій Онищенко, міський голова Попасної.

На 20 тисяч жителів Попасної - 50 загинули під обстрілами ворога. Місцева влада сподівається, що із відкриттям мосту мешканці почнуть звикати до мирного життя.

"К хорошему привыкают быстро. Наверное и мы привыкнем к этому мосту, забудем и то негодяйство, которое они сделали. Попаснянам пришлось потерпеть многое", - говорить Юрій Онищенко, міський голова Попасної.

На випадок провокацій міст охоронятимуть підрозділи ЗСУ. Залізниця під ним стратегічно важлива - нею постачають вугілля на Світлодарську ТЕС.