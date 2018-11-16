Японія не розміщуватиме військові бази США на Курильських островах [ Редактировать ]
Японія не розміщуватиме військові бази США на Курильських островах, якщо Росія нарешті віддасть їх. Таку обіцянку японський прем'єр Шіндзо Абе дав кремлівському лідерові під час переговорів у Сингапурі, - повідомляє японська національна газета "Асахі" з посиланням на власні джерела в уряді.
Сторони домовилися прискорити переговорний процес на основі ще радянського договору 1956-го року, який передбачає передачу Токіо кількох островів Курильської гряди на певних умовах.
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