Японія не розміщуватиме військові бази США на Курильських островах, якщо Росія нарешті віддасть їх. Таку обіцянку японський прем'єр Шіндзо Абе дав кремлівському лідерові під час переговорів у Сингапурі, - повідомляє японська національна газета "Асахі" з посиланням на власні джерела в уряді.

Сторони домовилися прискорити переговорний процес на основі ще радянського договору 1956-го року, який передбачає передачу Токіо кількох островів Курильської гряди на певних умовах.