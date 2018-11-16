У Росії намагаються знайти захист від "драконівських" санкцій США [ Редактировать ]
У Центробанку Росії відчайдушно мізкують, як захиститися від нових санкцій США. Видання "Українська правда" наводить слова однієї з чиновниць установи, яка зізналася, що вже 2 місяці "вдень і вночі" тамтешні фінансисти намагаються знайти якийсь вихід, бо не певні, що російська платіжна система витримає нові обмеження.
Нагадаю, перший етап нових санкцій США проти РФ через отруєння Скрипалів почався в серпні.
А пізніше - 6 листопада стало відомо, що Сполучені Штати запустили механізм розгляду ще одного пакета заходів щодо Росії, які вже неофіційно назвали "драконівськими".
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