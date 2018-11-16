Некоторые люди предпочитают говорить, некоторые - слушать. И это совсем не значит, что им нечего сказать, просто они предпочитают слушать других, уделять внимание их словам, а свое мнение выражать только тогда, когда их спросят. Это может зависеть и от знака зодиака, под которым человек родился, поскольку некоторые из них немногословны. Какие именно - рассказывает flytothesky.ru.

1. Телец

Тельцы - это мыслители. Они могут вынашивать проблему в голове в течение долгого-предолгого времени. Иногда Телец даже не может облечь свои мысли в слова, и потому выглядит необщительным и задумчивым. Кроме того, как известно, Тельцы до ужаса упрямы, и если они не хотят ничего говорить, то вы не вытянете из них ни единого слова, как бы вы ни старались. Но если уж они начнут озвучивать собственные мысли, то их речь будет хорошо оформленной, а доводы логичными и обоснованными.

2. Рак

Раки развивают своё умение слушать и долго готовятся перед тем, как что-то сказать вслух. Они хотят, чтобы у них уже были готовы ответы на любые вопросы, и им нравится продумывать свой монолог. Однако проблема в том, что не у всех хватает терпения ждать, пока Рак созреет для разговора. У людей этого знака, как правило, много эмоций и глубоких мыслей, которые они должны неспешно обработать и переварить, а уж только потом они понесут свои идеи в массы. Увы, но к моменту готовности Рака у него уже практически не остаётся слушателей.

3. Дева

Девы всегда ведут себя спокойно и хладнокровно. Но это не значит, что они не участвуют в разговоре. Они присутствуют в нем и наблюдают за всем, что происходит вокруг. А затем собирают и используют полученную информацию. Они любят упорядочивать и затем демонстрировать свои знания. Особенно в ситуациях, когда все собеседники зашли в тупик, а Дева тут как тут с верным ответом. Представители этого знака умеют выжидать, чтобы выступить со своей точкой зрения в нужный момент.

4. Скорпион

Этот знак ценит свою приватность, поэтому, когда все вокруг него делятся своими секретами и раскрываются, Скорпион хранит гробовое молчание. Он не желает рассказывать людям что-либо о себе, поскольку редко кому доверяет. Кроме того, Скорпион использует своё умение слушать и делать заметки, собирая полезную информацию, которая может когда-нибудь пригодиться. Да, Скорпионы могут быть скрытными и загадочными, но они устроены именно так от природы. Они не любят говорить не потому, что волнуются, или им нечего сказать, а потому что не считают нужным вообще что-то озвучивать.

5. Козерог

Иногда мысли, которые вертятся у Козерога в голове, и озвучиваемые им слова совершенно не совпадают. Со стороны кажется, что они просто гнут свою линию, отделываясь краткими, резкими и исчерпывающими фразами. На самом деле, Козерог предпочитает больше делать и меньше разглагольствовать. У него есть определенные лидерские задатки в купе с выдающимся трудоголизмом. Поэтому он долго оформляет свои мысли в убедительные предложения, прежде чем произнести более-менее длинную речь.

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