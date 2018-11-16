Уничтожение дорогого спорт-кара Porsche 718 в Киеве оказалось постановкой. Автомобиль "уничтожили" для клипа группы MDZ, который появился на YouTube.

Ролик смонтирован из того же видео, что накануне активно обсуждалось в украинских СМИ, а также в Белоруссии, России, Казахстане и Армении.

Ранее мы писали о том, что в Киеве девушка изрубила топором Porsche.