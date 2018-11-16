Вечерний Киев с высоты птичьего полета (фото) [ Редактировать ]
В вечерний час пик тысячи автомобилей в Киеве останавливаются в пробках. На площадь Победы скопление машин наблюдается каждый день.
Яркие и красочные фото площади с высоты птичьего полета опубликовал "Информатор".
В огнях вечернего города люди едут по обычным маршрутам и даже не задумываются, что в тысячах лампочек таится вся красота этой локации. Нужно просто остановиться на несколько минут и окунуться в эту атмосферу.
Недавно в Киеве выпал первый снег.
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