В Киеве на Дарнице провалился мост (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 16 ноября, в районе станции метро "Дарница" провалилась часть моста над Броварским проспектом. Об этом сообщает "Информатор".
Мост провалился на улице Строителей, коммунальщики обнаружили лопнувшую плиту и яму на тротуаре еще около восьми утра во время планового объезда. На данный момент ведутся ремонтные работы, движение по мосту ограничено в первой полосе, проезд планируют восстановить к вечеру.
Отмечается, что по мнению коммунальщиков, провал моста мог произойти из-за тяжелой техники. В частности, причиной могла быть снегоуборочная машина, которая заехала на тротуар.
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