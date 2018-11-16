В пятницу, 16 ноября, в районе станции метро "Дарница" провалилась часть моста над Броварским проспектом. Об этом сообщает "Информатор".

Мост провалился на улице Строителей, коммунальщики обнаружили лопнувшую плиту и яму на тротуаре еще около восьми утра во время планового объезда. На данный момент ведутся ремонтные работы, движение по мосту ограничено в первой полосе, проезд планируют восстановить к вечеру.

Отмечается, что по мнению коммунальщиков, провал моста мог произойти из-за тяжелой техники. В частности, причиной могла быть снегоуборочная машина, которая заехала на тротуар.

Ранее в столичном метро обрушился эскалатор.