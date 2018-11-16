Под Харьковом нашли тело пропавшего без вести молодого парня. Погибшего обнаружили 15 ноября днем возле гаражей в поселке Песочин, сообщили в полиции.

С 11 ноября 27-летний харьковчанин находился в розыске как без вести пропавший. Тело мужчины без видимых признаком насильственной смерти направлено на судебно-медицинскую экспертизу, добавили правоохранители. По заключению экспертизы будет установлена причина смерти.

Сведения о событии приобщили к материалам уголовного производства, открытого по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины.

На днях в Харьковской области пропавшую девочку нашли мертвой. Как позже выяснилось, 15-летняя школьница была изнасилована и убита.