Негативное сальдо внешней торговли товарами в 2018 году по сравнению с 2017-м выросло в 1,6 раза и составило за первые три квартала почти 6,5 млрд долларов. По словам заместителя председателя фракции "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина, подобная тенденция на фоне низкого уровня прямых иностранных инвестиций несет угрозу стабильности гривны.

"Показатели 2018 года во внешней торговле являются угрожающими для финансово-экономической ситуации в стране. Рост негативного сальдо внешней торговли за первый квартал составил 1,2 млрд долларов, за второй – 2,66 млрд, а за третий – уже 6,49 млрд. Это в 1,6 раза больше, чем годом ранее, и является худшим показателем для первых трех кварталов за последние пять лет. Такие тенденции ставят под угрозу стабильность гривны", – заявил Сергей Левочкин.

Политик отметил, что главную проблему составляет снижение темпов роста экспорта, который в 2018-м в долларовом выражении составляет менее 75% от объемов 2013 года и примерно 68% от показателей 2012 года. При нынешней динамике роста экспорта и при условии благоприятной конъюнктуры внешних рынков (что крайне важно в ситуации с экспортом металла и зерна) выйти на уровень 2013 года удастся лишь в 2021 году.

При этом, по его словам, оказались мифом заявления о переориентации украинской внешней торговли с СНГ на Евросоюз. Ключевым торговым партнером для Украины остается Россия – и по экспорту ( 2,7 млрд долларов или 7,9% от общих объемов), и по импорту (5,8 млрд долларов или 14,2% от общих объемов). При этом ситуация с начала года продолжает усугубляться: экспорт в Россию сократился на 7,5%, импорт – увеличился на 21,0%.

В то время как потери экспорта в страны СНГ за 2014-18 год составили 11,5 млрд долларов, экспорт в ЕС за тот же период вырос лишь на 2,6 млрд долларов.

"В этом – одна из причин того, что курс гривны к доллару за тот же период упал с 8 до 28. Однако даже собственные ошибки ничему не учат нынешнюю власть. Нет ни реальных шагов по энергосбережению (хотя на закупку энергоносителей Украина потратила с начала года более 9,5 млрд долларов), ни программы продвижения украинской продукции за рубеж", – заявил Сергей Левочкин.

Народный депутат привел данные о том, что за 9 месяцев 2018 года правительство не выделило ни одной копейки на продвижение и развитие экспорта из предусмотренных на год 278 млн гривен. А на следующий год прямые расходы по этим статьям предусмотрены в размере всего 158 млн.

"Эффект от такой поддержки для роста и диверсификации экспорта ничтожен. Особенно, когда даже эти деньги не выделяются. Имея открытую экономику, зависимую от ситуации на внешних рынках, так относиться к государственной политике по поддержке экспорта нельзя. Поскольку кризис на рынке металла или зерна сразу оборачивается внутренней катастрофой. Уверен, что подобный дилетантский подход изживает себя. Перемены, ожидающие страну в 2019-м, принесут изменения к лучшему", – подытожил Сергей Левочкин.