Полиция возбудила дело против крупнейшего в Украине заготовителя металлолома [ Редактировать ]
Национальная полиция возбудила уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением сотрудниками компании "Укр-транс" (статья 364, части 2 УК Украины). Информация об этом появилась в реестре досудебных расследований.
Согласно данным реестра, основанием для возбуждения уголовного производства стали материалы СБУ.
Расследование уголовного дела ведет Печерское райуправление Национальной полиции в г. Киеве.
Ранее СМИ сообщали об участии компании "Укр-транс" в поставках в Молдову украинского металлолома, который затем через посредника перенаправлялся на находящийся под санкциями Молдавский металлургический завод (город Рыбница, Приднестровье). Санкции против Молдавского металлургического завода были введены Советом национальной безопасности и обороны Украины 24 мая 2018 года. Компания "Укр-транс" входит в группу "УкрМет" - крупнейшего в Украине заготовителя металлолома в Украине.
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