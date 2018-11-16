На Запоріжжі СБУ викрила організоване угруповання

Зловмисники шантажували людей та вимагали у них гроші. Начальник одного з райвідділків поліції та двоє його колишніх колег розміщували в інтернеті оголошення про надання інтимних послуг через підставну особу