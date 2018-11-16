Жительница Китая попросила врача перенести операцию по удалению аппендикса, чтобы не пропустить крупнейшую онлайн-распродажу. Это самая крупная распродажа, которая проходит раз в году, сообщает портал Asia One.

Курьезный случай произошел в провинции Чжэцзян на востоке страны 10 ноября. Доктор Сан, который работает в одной из больниц, и рассказал об этой истории в своем аккаунте в социальной сети WeChat. По его словам, 30-летнюю пациентку привезли в больницу на скорой помощи. Ей диагностировали острую форму аппендицита.

Доктор предупредил женщину о необходимости операции, на что она слезно попросила его отложить ее на сутки. Сан пошел навстречу женщине, так как ее жизни ничего не угрожало, а боль можно было снять с помощью медикаментов. Тем не менее она несколько раз поинтересовалась, не ухудшается ли ее состояние. Когда врач заверил, что причин беспокоиться нет, пациентка вздохнула с облегчением.

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