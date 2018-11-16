Власти Москвы обязали популярную исполнительницу Земфиру погасить задолженность за коммунальные услуги, сообщает Viva со ссылкой на росСми.

Фото: Viva

В СМИ появилась информация о том, что Земфиру объявили в розыск. Причина - долги за коммунальные услуги. Как оказалось, постановление суда, согласно которому певица обязана погасить задолженность, вышло еще два года назад, однако до сих пор звезда игнорирует власти.

Именно поэтому она была объявлена в розыск. Очевидно, что у Земфиры, квартира которой стоит не менее 250 тысяч долларов, есть средства, дабы оплатить счета, но, видимо, сейчас этот вопрос не в приоритете.

В октябре популярной российской группе запретили въезд в Украину.