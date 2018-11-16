Аэропорт "Киев" оштрафовали за сговор [ Редактировать ]
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал аэропорт "Киев" на 681 тысячу гривен, а также управляющую им компанию "Мастер-Авиа" на 1,8 миллиона гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий.
Так, по итогам инвестиционного тендера, который прошел в 2010 году, аэропортом управляет компания "Мастер-Авиа", которая заключила договор аренды имущества аэропорта на 49 лет, сообщает пресс-служба АМКУ.
По данным компании, за это время она инвестировала более 50 миллионов долларов в создание новой инфраструктуры аэропорта и до сих пор направляет все имеющиеся ресурсы на погашение кредита, передает "Интерфакс-Украина".
"Мастер-Авиа" указывала, что владеет терминалами и перроном, а на балансе коммунального предприятия МА "Киев" находятся аэродром и взлетная полоса.
Тем временем выяснилось, что работники МАУ украли у аэропорта "Борисполь" 10 миллионов.
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