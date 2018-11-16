Члены комитета по вопросам охраны здоровья Верховной Рады провели выездное заседание в Харькове. В итоге, было принято 6 решений, которые должны способствовать предоставлению качественных медицинский услуг в Харьковской области и стране в целом.

Об этом в Facebook написал народный депутат Украины Александр Грановский. С предложением провести выездное заседание он обратился к членам профильного Комитета Рады, которые сочли необходимым поддержать такую инициативу.

"Вопросы, волнующие специалистов практически в каждом без исключения регионе страны, чаще всего на тему качества медицинской реформы, ее своевременности и эффективной реализации, повышения уровня оплаты труда, правовой защиты врачей, финансирования медицины в 2019-2020 г. После увиденного и услышанного в ходе посещения центра, я пообещал сделать все от себя зависящее с целью поднять вопросы, интересующие харьковских онкологов, на центральный уровень, на уровень профильного медицинского комитета Верховной Рады", - пишет народный депутат, уточняя, что полтора месяца назад он уже наведывался с визитом в Областной онкологический центр города.

В Харьков приехали депутаты Константин Ярынич, Ирина Сысоенко, Андрей Шипко, Игорь Шурма, Алексей Кириченко, Александр Беловол, Сергей Мельничук, Александр Грановский, Татьяна Донец и Игорь Шурма. Они посетили областной госпиталь ветеранов войны, областную клиническую больницу, Харьковский региональный перинатальный центр и центр экстренной медицинской помощи.

Комитет принял несколько важных решений:

о необходимости разработки и утверждения всеукраинской программы по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2019-2020 гг.;

о необходимости обеспечения финансирования государственным бюджетом в полном объеме медицинских препаратов для онкобольных (необходимость в денежных средствах составляет 2.97 млрд грн.);

о необходимости реализации программы "Экстренная медицинская помощь" во всех регионах страны (необходимость в денежных средствах составляет 11 млрд. грн.);

о необходимости выделения средств из государственного бюджета Украины для строительства нового онкологического центра в г. Харьков.

о необходимости поддержки решения Харьковской областной администрации о создании единого госпитального округа в Харьковской области.

о целесообразности изучения опыта Харьковской области в части организации службы оказания экстренной медицинской помощи другими регионами Украины.

"Делай что можешь и будь что будет. Уверен, это только начало", - пишет Александр Грановский.