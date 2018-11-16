Попри військові дії життя на Донбасі триває. Місцевим школярам доводиться навчатися під кулями та обстрілами, але не в зруйнованих школах. Хто відновлює навчальні заклади на Донбасі розповість Ігор Левенок.

"Тут у мене буде нова, сучасна бібліотека", - показує свій заклад директор школи в селищі Луганське.

На одному з поверхів ще й досі кипить робота. Триває ремонт. Будівля надто постраждала внаслідок обстрілів у 2015 році.

Ось такий вигляд мав навчальний заклад під час битви за Дебальцеве. Тоді тут точилися запеклі бої.

"Легше сказати, що в мене залишилося, ніж те, чого в мене не було. Оце було усе вигорівше. Тут вікна були дерев'яні, то вони вилетіли одразу", - розповідає Галина Васильєва, директор школи.

Нині ж школу не впізнати. У приміщеннях - нові меблі, комп'ютерний клас, відремонтовані покрівля та вікна. Заклад відвідує 89 школярів. Семеро першачків навчаються уже за програмою нової української школи. Мирне життя поволі налагоджується. Утім, ось такі плакати на кожному кроці нагадують, що зовсім поруч триває війна. Тож один із головних предметів у навчальній програмі - "Безпека життя". Тутешні діти добре знаються на смертоносному залізяччі.

"Є гранати, є міни, мінометні міни теж є (малює хлопчик). - А це що? - Це граната Ф1", - говорить Антон, учень 7 класу.

До війни в школі навчалося до півтори сотні дітей. З початком бойових дій - чимало учнів роз'їхалося. Один школяр зазнав поранення.

"В голову і в руку. З голови достали йому осколок, а з руки ні. Ну, нічого... він навчається".

Нині вчителі й діти, попри все, повертаються до Луганського.

"До кінця того року ми так і тримаємо 87-89 і ніяк не дійдемо до 90, а нам так хочеться круглу цифру", - говорить Галина Васильєва, директор школи.

До гуркоту канонади у школі вже звикли. А от до таких сюрпризів, кажуть, - призвичаїтися неможливо. Торік у вікно класу залетіла куля.

"Плівкою заклеїли, яку нам виділив "Червоний хрест".

"Та не зважаючи на складнощі, спричинені війною, - навчально-виховний процес у школі намагаються не припиняти. У випускному класі троє учнів. У всіх плани на майбутнє. Мріють здобути гарну освіту й стати гідними людьми.

Суттєву допомогу у відновленні школи в Луганському надають донорські неурядові організації. Серед них місія "Червоного хреста". Виділяють кошти на будматеріали й оплату працівників, яких набирають серед місцевих мешканців.

"Сейчас идут восстановительные работы - демонтированы опасные объекты, возводятся новые перегородки, стелятся полы и идет все к завершающей стадии", - повідомив Максим Болтян, інженер місії "Червоного хреста".

За графіком відновлювальних робіт, повністю завершити відбудову школи в Луганському заплановано до Нового року. Вчителі, батьки й діти сподіваються - серед її випускників буде чимало таких, якими пишатиметься рідне селище.