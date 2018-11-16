У Дніпрі зоозахисники вимагають врятувати у міському парку єдине штучне озеро та лебедя, який живе на водоймі. Кажуть, ще кілька років тому тут можна було побачити лебедину зграю. Однак через голод та забруднення озера - залишився лише один пернатий.

Чи знайшли активісти підтримку міської влади та керівництва парку відпочинку - з'ясовували наші кореспонденти.

Світлана з донькою часто прогулюються парком. Із собою завжди беруть батон. Щоб погодувати лебедів на озері.

"Весной, по моему еще 4 было, потом вот один остался. Куда делись не знаю", - розповіла Світлана Симендяєва, мешканка Дніпра.

Белла - так лебідку кличуть працівники парку. Вона єдина вижила зі зграї лебедів, - каже зоозахисниця Вікторія Морозова. Умови для птахів тут - нестерпні. Жінка скаржиться - працівники парку птахів майже не годують, а озеро перетворилося на болото. Скрізь опале листя, пластиковий посуд та мертві пернаті.

"Здесь очень много птицы которая умирает. Плавает периодически голуби, утки. Их достают наверное, но не так часто, как они умирают", - непокоїться Вікторія Морозова, зоозахисниця.

Годують птахів тим, що принесуть небайдужі - розповідають працівники парку. У комірці показують відро зерна. Бідкаються, - щоб прогодувати одну лебедицю, на місяць треба мішок пшениці.

"Летом подкармливаем, зелень, травку рвем, а зимой покупаем сухой корм. А так, в основном пшеница зимой", - запевняє Світлана, працівниця парку ім.Глоби.

Беллу вважають символом парку, однак грошей на харчі для неї немає, - зізнається директор Світлана Кравченко. Не вистачає і робочих рук, щоб чистити озеро.

"На сегодняшний день, ситуация обстоит так, что на 26 гектар площади парка у меня 6 дворников, которым надо убрать алеи, которым надо убрать мусор в урнах и которым еще надо почистить озеро. Чистка озера проводится регулярно, ежедневно", - говорить Світлана Кравченко, директор парку ім. Глоби.

Повноцінно водойму не чистили майже півстоліття. На дні назбиралося понад 30 тисяч кубометрів мулу. Чиновники зізнаються - не перший рік не можуть зарадити цій проблемі.

"Головна перепона, це як раз сам процес. Ви можете собі уявити, що таке 30 тисяч кубометрів мулу на центральній частині міста. В літній частині посихає і чекає поки його вивезуть. Єдиного рішення, як це зробити - досі немає. Вартість лише очистки - до 50 мільйонів гривень", - говорить Михайло Музика, радник міського голови Дніпра.

Зараз грошей на очищення озера немає, і найближчим часом не буде, - каже радник міського голови. Роботи обіцяють профінансувати лише у 2020 році. Щодо лебедиці Белли, то керівництво парку переконане - рятувати її немає від чого, королівський птах живе в належних умовах. І його нікому не віддаватимуть.