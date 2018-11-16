20-летний житель одного из сел Богуславского района Киевской области хладнокровно убил своего 17-летнего брата.

Молодой человек затянул на на шее жертвы веревку и зацепил его по вешалку для одежды, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области 16 ноября.

Перед убийством родные братья употребляли алкогольные напитки. В дальнейшем, обвиняемый, на почве неприязненных отношений, решил убить несовершеннолетнего брата. После повешения 17-летний парень скончался на месте.

Прокуратурой в суде доказана вина убийцы - он приговорен к 12 годам лишения свободы. Несмотря на собранные доказательства в ходе досудебного расследования, обвиняемый свою вину не признал и указал, что его брат совершил самоубийство и он не имеет отношения к его смерти.

До этого в Харьковской области мужчина повесился, выпрыгнув из окна.