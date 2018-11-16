Звездопад "Леониды" получил такое название, потому что зона вылета метеоритов находится в созвездии Льва. В чем заключается особенность этого звездопада и что нужно сделать в этот период, чтобы привлечь в свою жизнь позитивные перемены.

Особенности звездопада "Леониды" в 2018 году

"Леониды" - самый яркий осенний звездопад, и в 2018 году вы сможете наблюдать его в ночь с 17 на 18 ноября. Область, из которой будут падать метеориты, расположена в созвездии Льва. По словам астрономов, метеорный дождь начнется после полуночи. Ожидается не более 15 метеоров в час, а скорость их падения составит 70 километров в секунду.

Согласно прогнозам, в этот день ожидаются небольшие осадки, из-за чего увидеть зрелище невооруженным глазом будет сложно. Но уже с двух часов ночи поток станет виден более отчетливо, поэтому с этого момента появится возможность рассмотреть его без использования астрономического оборудования. Уличные источники света могут затмить яркость менторов, поэтому лучше всего наблюдать звездопад вдали от города.

Что можно делать в звездопад для привлечения удачи

С 17 по 18 ноября у многих людей заметно повысится творческий потенциал, поэтому это время благоприятно для развития новых талантов и творчества. Люди, связанные с творческий сферой, могут ощутить прилив вдохновения.

Звездопад - самое удачное время для загадывания желаний. Для этого необходимо пристально наблюдать за ночным небом и, как только на небе появятся светящиеся следы, произнести свою мечту вслух.

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