В МИД Украины вызвали посла Венгрии для выражения протеста [ Редактировать ]
16 ноября Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто для выражения протеста.
В МИД пошли на такой шаг в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и вице-премьер-министра по вопросам национальной политики Венгрии Жолта Шемьена относительно Украины, - сообщает пресс-служба МИД.
"Венгерскому дипломату была высказана необходимость прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений, особенно в контексте реализации договоренностей, достигнутых главами двух внешнеполитических ведомств в октябре этого года по решению проблемных вопросов между Украиной и Венгрией", - говорится в сообщении.
Напомним, в сентября между Украиной и Венгрией произошел так называемый "паспортный скандал" из-за того, что гражданам Украины давали второе, венгерское, гражданство.
15 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с нынешним политическим руководством Украины не может быть достигнуто согласие. Также выяснилось, что Венгрия использует ЕС и НАТО для давления на Украину.
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