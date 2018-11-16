Зривання пломб перетворюється на політичний вид спорту! Спочатку Кривий Ріг - але непублічно. Саме таким чином запустили в роботу криворізькі теплові потужності. А потім і Сміла - вже під телекамери. Глибоку заморозку цього міста в Черкаській області зупинив особисто президент.

Під свою відповідальність Петро Порошенко доручив подати газ, незважаючи на багатомільйонний борг. Чи всі сміляни тепер з теплом? Знає Станіслав Кухарчук.

Цей тиждень для Сміли міг закінчитися техногенною катастрофою. З понеділка у 70-тисячному місті повністю припинили роботу школи. В холодних дитсадочках залишили тільки зведені групи. Дітей гріли як могли конвекторами, пляшками з гарячою водою та ковдрами. Температура у групах від початку тижня не піднімалася вище 12 градусів.

"Маша, закрийся не випускайте тепло з під ковдри! Лягай, до мене повернись, вкривайтеся!"

Без тепла й лікарні! Застуджені медики із нежитем і температурою приймали пацієнтів. Попри заборону заходити в кабінет у верхньому одязі - хворим навіть дозволяли не знімати взуття в ліжку!

"В палаті я поставлю - шість градусів, можна зараз навіть поставити - шість градусів. Оце лягають хворі по декілька одіял, в одежі, деякі навіть взуті, бахіли вдягають, просто лягають... оце лікарня", - говорить Юлія Андрієва, процедурна медсестра Смілянської міської поліклініки.

"Спасіба, укутали, вкрили, лягла одіта, пальто під себе положила", - говорить Валентина, жителька Сміли.

Ще гірша ситуація була в стаціонарі. Минулого тижня хірургія припинила планові операції, а з вівторка - міська лікарня взагалі відмовилась приймати пацієнтів.

"Була якась надія , але вона розтанула після того, як ми почули про те, що треба зливати воду із системи опалення. Зливати воду з системи опалення - це значить, що ніхто не планує найближчим часом її запускати", - говорить Ігор Міщенко, головний лікар Смілянської міської лікарні.

А причина цього - борги попереднього постачальника тепла - приватної компанії "Сміла Енергоінвест". Підприємство працювало в місті з 2010 року, використовуючи 20 комунальних котелень. І за цей час приватники заборгували "Нафтогазу" майже 86 мільйонів гривень. І зрештою, цієї весни пішли зі Сміли "по-англійськи" - не розплатившись. Тож НАК висунув ультиматум - або місцева влада погашає чужі борги, або тепла не буде. І на початку тижня переговори остаточно зайшли у "глухий кут". А місто перетворилося на зону комунального лиха! Вчора до Сміли приїхав перший заступник голови "Нафтогазу". От тільки теплої зустрічі не вийшло.

Та попри тиск жителів, позиція "Нафтогазу" так і не змінилась. Мовляв, місто має розплатитися за "Енергоінвест".

"Якщо основні засоби з виробництва теплової енергії перейшли до однієї юридичної особи "Смілаенергоінвест", у випадку Сміли, до комунального підприємства, то вони ідуть разом з боргами", - заявив Сергій Перелома, перший заступник голови НАК "Нафтогаз".

Ситуацію в Смілі переломила тільки вчорашня заява президента. На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій.

"Якщо хтось у Смілі чи навіть у Києві не може прийняти рішення, або боїться зірвати пломбу, я приймаю це рішення. Негайно дайте людям газ і тепло! Під мою відповідальність! Зараз мені байдуже, хто винен за надзвичайну ситуацію, яка склалася", - наголосив Петро Порошенко, президент України.

І потепління таки почалося. З ночі котельні у Смілі стали підключати до газу. І вже на ранок чиновники відзвітували про запуск 9 котелень.

От тільки тепло поки що з'явилось не у всіх. Ця музична школа лише за п'ятсот метрів від котельні, але її працівники й досі гріються від електрообігрівача. Віра Андрієвна з надією щохвилини перевіряє батареї.

"Іще поки тепла нема, холодні батареї геть... геть холодні. Замерзаємо і чекаємо, надіємось, що може і дадуть нам тепло".

У "Смілакомунтеплоенерго" пояснюють: тепло в школи, квартири, лікарні та садочки потрапить не одночасно. Ще навесні майже всі котельні Облгаз відрізав від мережі, і роботи з відновлення триватимуть сьогодні до пізнього вечора. Крім того, комунальники повністю злили воду з системи, і це може призвести до поривів.

"У нас було попереднє рішення зливати воду, а зараз нам потрібно набирати. Ви самі розумієте, що таке холодна вода і холодна труба", - говорить Владислав Ропотенко, майстер аварійної дільниці КП "Смілакомунтеплоенерго".

Окрім технічної загрози зриву потепління, є ще одна - юридична, каже мер. Зараз Сміла відбирає газ для котелень, по суті, несанкціоновано - договір на постачання палива ще не підписано, та й від своїх претензій "Нафтогаз" не відмовився. Місто ж брати на себе борги - не хоче.

"Є одна умова - в суд! Рішенням суду і іменем України , тільки це мене може переконати і дати мені підгрунтя на якісь дії і на якісь проплати - хто кому винен, нехай скаже суд", - заявив Олексій Цибко, міський голова Сміли.

Договір на постачання газу мають підписати в понеділок. Та на яких умовах - поки що невідомо.