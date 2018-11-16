Кредитний апетит у "Нафтогазу" - несподівано зник! Компанія передумала випускати євробонди, за рахунок яких хотіла залучити мільярд доларів.

Навіщо "Нафтогазу" з його прибутками знадобились ще й зовнішні запозичення? Та чому все ж таки довелось передумати? Дивіться далі.

Питань на мільярди у "Нафтогазу" - десятки, якщо не сотні. Ще в жовтні голова правління Андрій Коболєв звернувся до Кабміну з проханням надати компанії... аж 230 мільярдів гривень - на компенсації "низьких тарифів на газ". І це при тому, що за минулий рік компанія отримала надприбутки! Чому ж там заявляють про нестачу грошей? Та ще й шукали можливість розмістити євробонди...

Уже не один рік газовий монополіст живе в кредит. Наразі борг "Нафтогазу" майже 60 мільярдів гривень. До кінця року компанія має віддати в бюджет 17 мільярдів гривень дивідендів - за минулорічний прибуток. Утім, на думку експертів, коштів... може просто не бути.

Мільйонні премії, витрати на лобістів, поповнення автопарку елітними авто - даються бюджету в добру копійчину.

Аби врятувати "Нафтогаз", у Кабміні дозволили Коболєву позичити гроші в іноземних інвесторів. Спочатку йшлося про мільярд доларів. Отримавши "добро", топ-менеджери НАКу одразу полетіли домовлятится - у Велику Британію та США.

Виявилося, що умови кабальні - під 11 відсотків річних. Утім, після того як про угоду довідалися ЗМІ, в "Нафтогазі" суму різко зменшили - до 500 мільйонів. Та й це означало б, що протягом найближчих п'яти років компанія щороку виплачувала б по півтора мільярда гривень лише відсотків! І ці витрати компенсували б черговим підвищенням тарифів - за рахунок українців.

Однак уже за кілька днів у прес-службі "Нафтогазу" заявили - кредиту не буде. На думку експертів, позичати гроші передумали саме через ситуацію у Смілі та Кривому Розі. Бо негативу компанії вже більш ніж достатньо. Проте чи остаточне це рішення - наразі невідомо. Можливо, за місяць-два "Нафтогаз" знову змінить позицію.

А от Міністерству фінансів вкотре пощастило із залученням кредитів. Цього тижня "Мінфін" отримав понад мільярд гривень за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Власне, більш ніж 400 мільйонів у гривні та понад 20 мільйонів у доларах.