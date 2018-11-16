Сьогодні відбулася Всеукраїнська нарада з питань трансформації системи охорони здоров'я. Провів її Володимир Гройсман у Вінниці.

Це місто - серед лідерів змін. Прем'єр зазначив, що вже 70 відсотків жителів області підписали декларації зі своїми лікарями. Загалом по країні обрали сімейного лікаря вже більш як 20 мільйонів громадян. До речі, урядовці звітують, що в проекті бюджету передбачене зростання видатків на медицину плюс 15 мільярдів гривень.

"Я думаю, що "первинка" сьогодні вже відчуває зміни з точки зору самої системи фінансування мотивації самих лікарів, що має призвести до нової якості обслуговування. Окрема тема - це питання доступних ліків. Ми передаємо функцію адміністрування цієї програми, яка достатньо вдала, але я думаю ви пам'ятаєте, як вона розпочиналася, нас критикували. То не так, то не те, то не буде працювати. Сьогодні 30 мільйонів рецептів виписано. Реально 30 мільйонів рецептів для українських громадян. І вони отримують вже ліки. Якщо це було декілька десятків найменувань, сьогодні це майже вже триста", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.