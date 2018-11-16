ЦВК пропонує внести зміни до закону "Про вибори президента" [ Редактировать ]
У Центрвиборчкомі вважають, що для нормального проведення виборів потрібні ще й законодавчі зміни. Мовляв, закон "Про вибори президента" застарів. Проте, що саме змінювати - пояснюють дещо плутано.
Перша проблема - нові ID-паспорти. Якщо хтось із кандидатів матиме саме такий, то просто не зможе зареєструватися. Друге - закупівлі. Навіть і їх чомусь не можна провести без проблем за старим законом. Ще й нове антикорупційне законодавство створить додаткові труднощі.
Тож депутатам доведеться ще й над цим попрацювати, аби вибори відбулися.
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