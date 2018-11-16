Віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко в ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" відповів на питання щодо наслідків кризи з опаленням у деяких українських містах.

Ведучий: "Ви безпосередньо займалися врегулюванням цієї ситуації в Смілі, в Шепетівці, на цей момент ми можемо точно говорити про те, що сміляни нарешті з теплом?"

Геннадій Зубко: "В першу чергу я хочу сказати, що за ту добу, що минула після надзвичайної комісії, підключені до газі всі котельні, які є в місті - 19 із 20-ти, одна котельня не буде запускатись, тому що вона саме опалює безпосередньо компанію, яка повинна надавати тепло. Зараз 14 котелен працюють на подачу тепла. Розуміє будь-яка господиня, що потрібно щоб нагріти чайник і подати його по величезній кількості мереж, потрібен час. Сьогодні запитано і подається тепло практично до соціальної мережі - це школи, дитячі садки, три лікарні. Сьогодні запитані ті житлові будинки, які підключені до цих котелень, але сьогодні, зараз, йде робота на тому, щоб запустити 25-ту котельню - це номер котельні, яка є найбільшою, до якої запитаний житловий сектор. І я тут хочу подякувати і Обленерго і команді тих тепловиків, які працюють безпосередньо на місці, які зараз підключивши кабель заповнюють саме систему. Тому що, на жаль, система була злита, води там немає, тому зараз потрібно заповнити і з 8-ми годин ранку почнеться все-таки розжиг цієї котельні, щоб підігрівати вже теплом."

Ведучий: "Тобто завтра зранку останні холодні батареї все ж таки зажаріють?"

Геннадій Зубко: "Я ще раз наголошую: ми розпалили котли - 14, ми повинні закінчити розпал усіх інших - 25-ту запустити. Тепло буде практично набувати робочі температури, я думаю понад одну добу, або півтори доби. Тому що величезна кількість - ну от уявіть: з 25-ї котельні виходить 500-ка труба. Знаєте, я хочу сказати, що мені дуже приємно, що мобілізувалося все місто, сьогодні там працює Сергій Овчаренко, заступник голови обласної адміністрації, Національна поліція максимально мобілізувала свої патрулі і вони сьогодні працюють разом з містянами для того, щоб допомагати впроваджувати і розпалювати котельні, тут окрема подяка начальнику поліції Лютому, ДСНС, яка розгорнула містечки для того, щоб була можливість обігріву, і таким чином практично все місто бачить, що йде відновлення.Але, на жаль, крім міської влади, є заступник з питань житлово-комунального господарства, є заступник керівника з типу постачального підприємства, всі інші відсутні - ні міського голови, ні заступників, ні депутатів, які повинні були прийняти участь."

Ведучий: "Було питання перевиборів місцевої влади, це питання ще актуальне?"

Геннадій Зубко: "Я думаю, що це питання не просто актуальне, це питання давно назріло, я думаю, що сміляни давно про це мріють, тому що чотири рази міняючийся, практично, міський голова за п'ять років, міський голова, якому висловлювали недовіру, якого зміщували з посади, який відновляється по суду, і, ви знаєте, останнє питання: чому так довго приймалось рішення запускати надзвичайний стан, або приймати надзвичайною комісією рішення - тому що до останнього часу центральна влада переводила цей, практично, знаєте, штучно створений, я ще раз наголошую - штучно створена ситуація, до правового поля. Безпосередньо вчора виїхали до Сміли і перший заступник "Нафтогазу" Сергій Перелом, і мій заступник Едуард Кругляк, які приїхали разом з Сергієм Овчаренко на сесію, переконували депутатів прийняти правове рішення підписати угоди і заключити договір, який дозволить постачати час, але - перший раз, перший випадок в історії України, коли на центральному рівні центральна влада була вимушена втрутитися в ситуацію..."

Ведучий: "Пане віце-прем'єре, якщо говорити загалом по Україні: у нас зима ще не почалася, холоди ще попереду. Чи може така ситуація, яка була у Смілі повторитися? Чи Сміла все ж таки була найбільш критичною точкою по підготовці до зими?"

Геннадій Зубко: "Я скажу, що ситуації з ТЕЦ, які були дійсно в Кривому Розі, в Херсоні - це ситуації взагалі з державним майном, яке потребує все таки прийняття рішення про передачу в комунальну власність і управління саме безпосередньо місцевим самоврядуванням. Те що стосується Сміли - це штучно створена ситуація. Штучно створена ситуація, яку ми розглядаємо більше як політичну, ніж технічну, або техногенну. Але, я вам скажу відверто, наприклад, вчора президент втрутився безпосередньо в цю ситуацію, тому що порушені права громадян. Знаєте, у нас президент втручається в ситуації, коли є надзвичайна ситуація: якщо пам'ятаєте, то саме із-за Авдїївки він перервав візит до Німеччини і повернувся в Україну. І саме зараз просто потрібно було таке втручання для того, щоб не підірвати довіру взагалі до місцевого самоврядування, яке в обсязі 1146 підприємств, які запустилися по Україні і продемонстрували, що в даних умовах, коли є кошти, коли є відповідальність, коли є можливості - можна вчасно готувати послугу. І так ситуація - вона дійсно була штучна, але ситуації , які стосуються аварійних непередбачуваних ситуацій, вони є. В минулому році, ми пам'ятаємо Харків, в якому, практично, медичне містечко залишилось в критично низьку температуру, це було 22 січня і, практично, 5 днів боролися за те, щоб відновити теплопостачання підключенням через інші, практично, тепломережі для того, щоб не дати розморозити місто. Тому ще раз хотів би наголосити, от знаєте 230 мільярдів гривень, які сьогодні є в бюджетах розвитку місцевого самоврядування, на жаль, недостатньо ефективно використовуються в житлово-комунальному секторі. Зрозуміло, що краще будувати тротуари, дороги, да, те що видно виборцю, і для нас все це дуже важливо, коли не вкладаються кошти в мережі, в модернізацію теплопостачання, водопостачання, водовідведення... і ситуація в тому, що ми бачимо зменшення відсотково асигнувань практично на цей рівень. ми розуміємо, що не продається на виборах, да, теплові мережі, які є в землі, не продається обладнання, яке є в теплопостачанні, але це, крім тротуарів, крім фонтанів, крім, как сказать, те що видно виборцям, потрібно вкладати кошти."

Ведучий: "Пане віце-прем'єре, я до чого питаю: ти дасть нам "Нафтогаз" пережити спокійно цю зиму? Ну дивіться: у них був єдиний важіль, напевно, да? Вибивати ось ці свої застарілі борги з місцевої влади. Тепер вони будуть просто видавати цей газ без отієї оплати, яка зависла..."

Геннадій Зубко: "В першу чергу, я думаю, що потрібно сказати про ті рішення, які були прийняті на уряді, і, в першу чергу, ми заборонили під час опалювального сезону відключати теплопостачання підприємства від газу. Це перше. Друге питання дуже важливе - це зменшення кількості номінацій на перехідний період для того, щоб підтримати підприємства, для того, щоб фінансово стабілізувати, реструктуризація боргів, які на 5 років дає можливість, реструктуризувавши борги, практично, отримувати газ і вчасно надавати, практично, свою послугу. Але ще раз хотів би наголосити: дуже важлива саме та ситуація, яка є в законі про теплопостачання. 22 стаття - неможливо створювати постійно нові підприємства і залишати борги на старих, не розрахувавшихся за раз. Саме із такої ситуації, як в Смілі, коли старі борги залишаються на компанії яку колись міська влада передала в аренду і сказала "все, ми не будемо приймати борги, сьогодні ми створюємо нове підприємство, дайте нам газ". Тому, згідно, 22-ї статті, теплопостачання, потрібно всі ці речі. До речі, ми далі будемо продовжувати і вирішувати в правовому полі це питання, сьогодні це працює, практично, у звичайному режимі."