Тетяна Острікова, народний депутат, що працює в парламентському комітеті з питань податкової та митної політики в ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" відповіла на низку актуальних питань.

Зокрема, на питання "Як ви оцінюєте ідею з підвищенням єдиного соціального внеску - це позитив, чи негатив, і чи підтримає, головне, це питання Верховна Рада?", Тетяна Острікова відповіла:

"Це чергові фіскальні фантазії уряду, просто уряд починає вишукувати якісь способи, як заткнути дірки в бюджеті Пенсійного фонду і, фактично, оподатковує не там, де сьогодні фіскальні втрати бюджету, наприклад, офшори, наприклад, митниця, а оподатковує тих додатково, хто і так сплачує офіційні, легальні, високі зарплати, адже ці нововведення - вони пропонуються, в першу чергу, для тих, хто має зарплату від 62 тисяч гривень. Що, тобто, збільшити оподаткування. Більше того - ті хто має зарплати від 104 тисяч гривень також на сьогодні там не сплачується ЄСВ більше певного порога, уряд пропонує сплачувати. Тобто, ті хто сьогодні вивели зарплати з тіні і сплачують такі високі, офіційні зарплати, вони, уряд пропонує, щоб ці люди заплатили ще більше. Друга річ - це ФОПи, це - суб'єкти підприємницької діяльності, фізичні особи. Якщо раптом хтось від ще попередніх урядових ініціатив не закрив свій ФОП, і цей період не сплачував ЄСВ і не вів діяльності, то уряд пропонує з ними поступати так, як з неплатниками аліментів, зокрема, забороняти їм виїзд за кордон, забороняти їм керування транспортними засобами і так далі. Тобто ще в нас ФОПів можуть чекати отакі неприємні несподіванки", - сказала народний депутат.

На питання "Скільки таких людей у нас може постраждати від таких дій, власників ФОПів?", Тетяна Острікова зазначила:

"Ви знаєте, я переконана, у нас в уряді ніхто не рахував цих людей, а просто їм потрібна була сума 10 мільярдів гривень - це саме та сума, яку озвучив міністр соціальної політики, тобто коли в нас мінімум 75 мільярдів на митниці пролітає повз державний бюджет України, де просто данні порівняння того, що вийшло з Євросоюзу, товарів, і те що заїхало в Україну. Мінімум 75 мільярдів - це те, податки, не сплачені митні платежі, не сплачені до бюджету. Коли в на втрати від офшорів 65 мільярдів гривень щороку, коли в нас Національний банк говорить, що виводиться в низькоподаткові юрисдикції офшорні 10-11 мільярдів доларів щороку, в нас уряд збирається оподатковувати додатково ФОПів і оподатковувати додатково тих хто і так платить", - підкреслила Тетяна Острікова.