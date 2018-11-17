У берегов Аргентины обнаружили пропавшую субмарину San Juan [ Редактировать ]
В ходе поисковой операции, которую проводила компания Ocean Infinity, была найдена пропавшая в ноябре 2017 года подводная лодка ВМС Аргентины San Juan, сообщает ВМС страны.
"Сотрудники Ocean Infinity зафиксировали в зоне поиска подлодки крупный объект, который по размерам совпадает с субмариной. Его длина составляет около 60 метров. Он лежит на глубине 800 метров", - говорится в сообщении.
Подлодка была обнаружена с помощью средств дистанционного наблюдения.
Субмарина ВМС Аргентины San Juan с 44 членами экипажа пропала 15 ноября 2017 года. 1 декабря Аргентина завершила спасательную операцию экипажа подводной лодки. В ВМС страны тогда заявили, что срок, в течение которого люди могли выжить, истек.
Ранее мы сообщали, что на дне Черного моря была обнаружена корма крупной русской подводной лодки "Камбала", которая затонула в 1909 году.
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