Популярный британский актер Том Харди был награжден орденом Британской империи, а также удостоен звания рыцаря-командора. Об этом сообщает официальный аккаунт королевской семьи в Twitter.

Церемония проходила в Букингемском дворце. Награду актеру вручил принц Чарльз.

Actor Tom Hardy has been made a #CBE for services to drama. He received his award from The Prince of Wales at Buckingham Palace today. pic.twitter.com/3VhPwLyyQm — The Royal Family (@RoyalFamily) 16 ноября 2018 г.

Также награды получили писатель Кен Фоллетт, историк Люси Уорсли, британский предприниматель и филантроп Ллойд Дорфман и многие другие.

Орден был создан королем Георгом V в 1917 году. Это самый младший орден в наградной системе Британии.

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