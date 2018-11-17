Популярный актер стал рыцарем Британской империи [ Редактировать ]
Популярный британский актер Том Харди был награжден орденом Британской империи, а также удостоен звания рыцаря-командора. Об этом сообщает официальный аккаунт королевской семьи в Twitter.
Церемония проходила в Букингемском дворце. Награду актеру вручил принц Чарльз.
Actor Tom Hardy has been made a #CBE for services to drama. He received his award from The Prince of Wales at Buckingham Palace today. pic.twitter.com/3VhPwLyyQm— The Royal Family (@RoyalFamily) 16 ноября 2018 г.
Также награды получили писатель Кен Фоллетт, историк Люси Уорсли, британский предприниматель и филантроп Ллойд Дорфман и многие другие.
Орден был создан королем Георгом V в 1917 году. Это самый младший орден в наградной системе Британии.
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