Масштабные протесты во Франции: есть погибший и раненые [ Редактировать ]
В субботу, 17 ноября, по всей Франции проходят протесты водителей против роста цен на топливо. В ходе акций протеста погиб один человек, сообщает "Униан".
Фото: BBC
Утром по всей стране были зафиксированы более 1000 демонстраций, в которых принимают участие 50 тысяч человек. В полиции сообщили, что общенациональные протесты должны произойти в более чем 600 городах. Утром протестующие заблокировали ряд дорог, в том числе и кольцевую дорогу в районе Парижа. Из-за этого ряд перевозчиков еще накануне отменили свои субботние рейсы по стране.
В департаменте Изер женщина везла свою дочку к врачу, когда увидела толпу протестующих, которые пытались помешать ее проезду. Водитель запаниковала и направила автомобиль на людей. В результате погиб 50-летний мужчина. Также 16 человек получили ранения в ходе масштабных протестов.
Митинги происходят ежедневно в любой стране мира. Так, 15 ноября в центре столицы Чехии собрались тысячи людей, требующих отставки премьер-министра Андрея Бабиша.
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