В субботу, 17 ноября, по всей Франции проходят протесты водителей против роста цен на топливо. В ходе акций протеста погиб один человек, сообщает "Униан".

Фото: BBC

Утром по всей стране были зафиксированы более 1000 демонстраций, в которых принимают участие 50 тысяч человек. В полиции сообщили, что общенациональные протесты должны произойти в более чем 600 городах. Утром протестующие заблокировали ряд дорог, в том числе и кольцевую дорогу в районе Парижа. Из-за этого ряд перевозчиков еще накануне отменили свои субботние рейсы по стране.

В департаменте Изер женщина везла свою дочку к врачу, когда увидела толпу протестующих, которые пытались помешать ее проезду. Водитель запаниковала и направила автомобиль на людей. В результате погиб 50-летний мужчина. Также 16 человек получили ранения в ходе масштабных протестов.

Митинги происходят ежедневно в любой стране мира. Так, 15 ноября в центре столицы Чехии собрались тысячи людей, требующих отставки премьер-министра Андрея Бабиша.